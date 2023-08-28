影／郭台銘參選總統 陳其邁：不要到了選舉就「走精」

鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選2024總統，高雄市長陳其邁今天在中山國中受訪時表示，參選是個人權利，百家爭鳴也要保持民主風度，不要一到選舉就「走精（台語：走樣）」。

陳其邁表示，參選是每個人的權利，可想而知這次的總統大選是百家爭鳴，希望大家能夠保持民主的風度。參選人能夠盡量注意到南部、尤其是高雄的發展，多提些實質的政見能幫助地方跟產業。

陳其邁說，以他過去幾次的經驗來看，選舉把高雄說成沒一處好的，變成一個惡性循環，對高雄不公平，希望所有的總統參選人不分黨派，來高雄時多談政見、多談經濟、少一點口水。

各個參選人都有不同的優點，還是希望到高雄的時候多談一些當選總統後想為高雄做些什麼？今天前任議長曾麗燕也在這裡，過去在議會，他與議長不同意見、不同黨派，但對的事情議長還是支持，做不好的地方也是不客氣。

「其實不同的黨派也可以合作啦！」陳其邁說，不要為了選舉，把前鎮漁港講到沒有一處對的，當初揭牌的時候國民黨籍議長曾麗燕也有去，大家都很開心，還在議會說他爭取的太少，不要一到選舉就「走精（台語：走樣）」，就跟平常認識的人不太一樣。