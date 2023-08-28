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綠委：高金素梅立場媚中反美 郭台銘身邊都是烏合之眾

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘今天宣布獨立參選總統。記者曾原信／攝影
鴻海創辦人郭台銘今天宣布獨立參選總統。記者曾原信／攝影

民進黨立委吳思瑤表示，無黨籍立委高金素梅擔任立委多年，17次評鑑為表現不良立委，她多次發表媚中，支持九二共識的立場，可見郭台銘身邊的團隊都是烏合之眾。

郭台銘宣布參選總統，一度傳聞高金素梅要與郭台銘搭檔參選正副總統，但高金素梅透過臉書表示，已經宣布與無黨籍台東縣議員陳政宗聯手參選立委，任何事改變不了這個方向。

吳思瑤說，郭台銘宣布參選總統，民進黨尊重祝福，期待這是一場高品質的總統大選，大家以政策論述對決，但是站在郭台銘身邊的團隊，水平讓人堪憂，郭台銘不斷地吸納國民黨的西瓜派，前衛生署長楊志良貴為醫療顧問，昨天說出的家暴論，讓民意反彈。

吳思瑤表示，傳出郭台銘可能延攬高金素梅出任副手，高金素梅的從政爭議更是不勝枚舉，最讓大家印象深刻的就是媚中反美的立場。高金素梅多次發表媚中，支持九二共識的立場，甚至在立法院不惜大砍軍購預算，削弱台灣國防實力，發散不實的疑美論，破壞台美關係，郭台銘身邊的團隊都是烏合之眾，相信大家應當都能看清楚。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 高金素梅

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