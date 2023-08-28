接見台大管理學院EMBA師生 賴清德：就讀後如虎添翼

副總統賴清德今天上午接見台灣大學管理學院EMBA師生，他表示，就讀台大EMBA後，未來必定是如虎添翼，對台灣社會和經濟產業發展的貢獻一定更大。

賴清德代表蔡英文總統，歡迎台大EMBA師生代表團來到總統府，恭喜校長陳文章接任台灣大學校長，祝福母校校運昌隆。

賴清德說，在台灣高等教育裡，台大最受國人的肯定與期待，尤其台大EMBA開全台風氣之先，1997年集結5個系所的頂尖師資成立，持續邀請國際知名學者擔任講座，與哈佛商學院合作，導入參與式個案教學法。台大EMBA在各項評鑑能名列前茅，如國際教育評鑑機構Eduniversal全球EMBA評比中，台大為遠東區第4名。

賴清德指出，在國人共同努力下，國家持續進步發展，相較2016年，2022年對外貿易成長大幅提高，台灣排名全球第21大經濟體，是相當不容易的成績，台灣人口數約2350萬，全球排名第57；面積約3萬6000平方公里，全世界排名第140。

賴清德表示，我國總體經濟成長反映在稅收，政府有餘裕為國人做更多事。過去6年都有歲計賸餘，2022年最多。政府運用其中1000億元挹注勞保、健保及投資台電，以穩定民生物價，減少產業、個人或弱勢家庭在疫情期間所受到的衝擊。另外，1800億元讓每位國人分享經濟成長的果實。

賴清德說，近幾年歲計賸餘讓政府更有餘裕推動社福政策，包括零歲到6歲國家一起養，2023年預算達約1100億元，降低年輕家庭的負擔；長照2.0今年預算約650億元，照顧65歲以上老人；現在推動縮短公私立大學學雜費差距，落實教育平權，人才愈多，國家就能更好。

賴清德指出，政府利用經濟成長和歲計賸餘，做了更多社會投資，讓台灣社會安全網更加穩固，同時維持財政紀律的穩健。7年多來，政府長期負債比從2016年的33%，下降到今年7月底的27.2%。