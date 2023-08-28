快訊

被問郭台銘選總統是否不守承諾？侯友宜說話了

中國大陸仇日的反排汙水之亂：搶購輻射檢測儀、打電話騷擾日本

郭台銘參選總統 集團股中鴻海收平盤「這檔」漲幅最大

接見台大管理學院EMBA師生 賴清德：就讀後如虎添翼

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天上午接見台灣大學管理學院EMBA師生。圖／總統府提供
副總統賴清德今天上午接見台灣大學管理學院EMBA師生。圖／總統府提供

副總統賴清德今天上午接見台灣大學管理學院EMBA師生，他表示，就讀台大EMBA後，未來必定是如虎添翼，對台灣社會和經濟產業發展的貢獻一定更大。

賴清德代表蔡英文總統，歡迎台大EMBA師生代表團來到總統府，恭喜校長陳文章接任台灣大學校長，祝福母校校運昌隆。

賴清德說，在台灣高等教育裡，台大最受國人的肯定與期待，尤其台大EMBA開全台風氣之先，1997年集結5個系所的頂尖師資成立，持續邀請國際知名學者擔任講座，與哈佛商學院合作，導入參與式個案教學法。台大EMBA在各項評鑑能名列前茅，如國際教育評鑑機構Eduniversal全球EMBA評比中，台大為遠東區第4名。

賴清德指出，在國人共同努力下，國家持續進步發展，相較2016年，2022年對外貿易成長大幅提高，台灣排名全球第21大經濟體，是相當不容易的成績，台灣人口數約2350萬，全球排名第57；面積約3萬6000平方公里，全世界排名第140。

賴清德表示，我國總體經濟成長反映在稅收，政府有餘裕為國人做更多事。過去6年都有歲計賸餘，2022年最多。政府運用其中1000億元挹注勞保、健保及投資台電，以穩定民生物價，減少產業、個人或弱勢家庭在疫情期間所受到的衝擊。另外，1800億元讓每位國人分享經濟成長的果實。

賴清德說，近幾年歲計賸餘讓政府更有餘裕推動社福政策，包括零歲到6歲國家一起養，2023年預算達約1100億元，降低年輕家庭的負擔；長照2.0今年預算約650億元，照顧65歲以上老人；現在推動縮短公私立大學學雜費差距，落實教育平權，人才愈多，國家就能更好。

賴清德指出，政府利用經濟成長和歲計賸餘，做了更多社會投資，讓台灣社會安全網更加穩固，同時維持財政紀律的穩健。7年多來，政府長期負債比從2016年的33%，下降到今年7月底的27.2%。

賴清德 台大 EMBA

延伸閱讀

郭台銘若登記參選 林金結嘆：賴清德可以開始找內閣

郭台銘宣布參選總統 綠委憂塑造賴清德「躺著選」

郭台銘參選 在野分裂 羅智強：整合不一定贏 不整合讓賴清德躺著選

謝志忠籲江啟臣勿當網軍黑手 江辦：網軍攻擊應請教蔡英文、賴清德

相關新聞

違規停車場開罰行為人6萬元 黃國昌及兒女暫躲一劫

時代力量前立委黃國昌本人及兒女在汐止的地遭批爆違規設置停車場，新北城鄉局列管並要求30天要改善，新北市府今現場聯合稽查，...

接見台大管理學院EMBA師生 賴清德：就讀後如虎添翼

副總統賴清德今天上午接見台灣大學管理學院EMBA師生，他表示，就讀台大EMBA後，未來必定是如虎添翼，對台灣社會和經濟產...

「假交友真詐財」江啟臣遭盜圖 提醒民眾勿上當

國民黨立委江啟臣今天指出，服務處接獲民眾陳情，在網路交友，遭大頭貼照片神似江啟臣的帳號反覆要求匯款，當事人欲匯款前，想確...

家暴說總統府要求道歉 楊志良：我不道歉就是不道歉

前衛生署長楊志良昨參與「主流民意大聯盟」新竹造勢表示，台灣為什麼會家暴？因為心情鬱卒，沒有辦法修理蔡英文、修理陳建仁，因...

離婚配偶年金分配權有漏洞 軍公教以外弱勢族群沒保障

時代力量立法院黨團幹事長王婉諭今天說，我國在2018年增訂離婚配偶年金分配權，修法未竟全功，勞工、農民等族群至今無法享有...

黃國昌汐止保護區土地違規停車 新市府罰承租人6萬

前立委黃國昌持有汐止保護區土地遭質疑設有停車場，由於未在限期內改善，新北市府今天依違反都市計畫法開罰土地承租人新台幣6萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦