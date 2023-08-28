違規停車場開罰行為人6萬元 黃國昌及兒女暫躲一劫
時代力量前立委黃國昌本人及兒女在汐止的地遭批爆違規設置停車場，新北城鄉局列管並要求30天要改善，新北市府今現場聯合稽查，發現仍未具體改善，因此依法裁處行為人6萬元罰鍰。據了解，黃本人及兒女目前皆未受罰，要到第三次裁罰時才會罰到地主。
黃國昌及兒女名下有2筆新北市汐止區水源段畸零地，其中有塊黃兒女的地設置為停車場，已經遭政府認定違反土地分區，目前30天改善期已在昨天期滿，市府將裁罰違規行為人（業者）6萬元，也就是業者若再未改善，就會裁罰土地所有權人（地主）黃的兒女。
城鄉局說明，針對民眾陳情汐止區水源路二段於保護區內有違規設置停車場情形，經市府發函勸導違規行為人及土地所有權人，要求一個月內限期改善；市府今日上午邀集交通局、農業局、城鄉局現場稽查，發現仍未仍有具體改善作為，因此將依「都市計畫法」第79條規定，裁處違規行為人6萬元罰鍰。
城鄉局開發管理科股長詹宏偉指出，市府將依違反都市計畫法事件統一裁罰基準裁罰6萬元，如持續未改善，每次將累加3萬元罰鍰，最高可罰到30萬元。據了解，該地違規設置停車場一案是第一次裁罰，罰單送達後一個月內需限期改善，若到第三次裁罰時，地主就將被裁罰。
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