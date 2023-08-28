「假交友真詐財」江啟臣遭盜圖 提醒民眾勿上當

國民黨立委江啟臣今天指出，服務處接獲民眾陳情，在網路交友，遭大頭貼照片神似江啟臣的帳號反覆要求匯款，當事人欲匯款前，想確認是否為本人，聯絡江啟臣團隊，整起事件隨之曝光。除了立即請服務團隊協助當事人備妥相關資料，昨天已陪同到警局報案。

當事人劉小姐指出，她在某臉書社群遭不明人士加入好友，後因照片神似江啟臣，詢問對方是否為本人，獲得肯定答案後，對方表示目前人在烏克蘭支援前線，欲回台因缺乏合適證明，需請她以比特幣匯款，支付1萬3700美元，才能取得返台許可。

劉小姐表示，上周五她已經準備好要匯款，出發前反覆思考後，致電詢問江啟臣服務處，才發現是場騙局，所幸有即時查證，否則折合台幣約43.6萬元恐遭詐騙。

江啟臣說，評蔡政府網路安全大退 步、數位打詐沒半步；除了大撒幣，看不出實際成效，光是他近一年來照片遭盜用的假帳號案例，超過100例，曾出現社群帳號遭盜用的狀況，舉凡交友、投資都出現過，現更出現詐財案例，實在令人憤怒。

他表示，不認識的社群、帳號務必留意，若是如臉書等社群平台，請注意是否有上方「藍勾勾」註記，也應確保帳戶資料，個人資料不任意提供

江啟臣說，行政院5月通過打詐行動綱領 1.5 版，再砸13億元，要從識詐、堵詐、阻詐、懲詐四大面向打詐，具體成效仍未看見，民眾在使用網路上所需承擔的風險與負擔，也沒有降低。他5月質詢數位部長唐鳳時，提醒務必注意相關問題，沒想到實際遭遇的狀況，反而變得更加嚴重，回首數位步成立一年的表現，對內打詐無方、資安防護無能，績效慘不忍賭。