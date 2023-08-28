郭台銘宣布參選 饒慶鈴：混亂時代堅定信念 團結支持侯友宜

鴻海集團創辦人郭台銘正式宣布參選總統，各地支持者發起連署。國民黨籍台東縣長饒慶鈴在臉書發文表示，愈是混亂的時代，愈要堅定自己的信念，她將會團結支持侯友宜。

郭台銘近日在全台各地舉辦「主流民意大聯盟」造勢活動，今早10點在張榮發基金會舉行記者會，宣布投入2024總統大選。下屆總統選舉，國民黨總統參選人侯友宜、民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲及獨立參選的郭台銘形成「四腳督」競爭局勢。

郭台銘宣布參選後，台東縣長饒慶鈴在臉書PO出侯友宜參加台東見面會的活動照片。饒慶鈴表示，愈是混亂的時代，愈要堅定自己的信念。愈是風雨飄搖、愈要臨危不亂，團結支持侯友宜市長，全力迎向更好的明天。