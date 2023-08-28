郭參選若不這麼做 在野整合就只是沙漠中的海市蜃樓？

資深媒體人黃揚明在臉書指出，鴻海集團創辦人郭台銘以戰逼「合」，恐怕事與願違。若郭連署前，侯、柯、郭能坐下來談，或許還有可能看到曙光，否則若朝在野互打方向前進，那在野整合只是沙漠中的海市蜃樓。

黃揚明說，郭台銘拋出參選是為了促成在野整合，在野不整合，便宜賴清德，這樣的以戰逼合態勢，真的能促進在野整合嗎？他只有一個大大的問號。

黃揚明表示，現階段的在野陣營整合，侷限在只聞樓梯響的狀態，甚至在野的整合僵局，已讓不少支持者焦慮失望，這是賴清德支持度不斷攀升，在野陣營參選人支持度低迷的原因之一。

黃揚明指出，郭台銘參選的震撼效應，對在野陣營會產生什麼樣的化學效應，他是持悲觀態度的。

黃揚明說，郭台銘表態參選後，可預見他的誠信課題，立刻成為國民黨或侯友宜陣營的主打歌，5月17日那篇將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選的臉書貼文，一定會被藍營政治人物引述。

前陣子郭台銘是否參選總統的曖昧期，不少國民黨黨公職人員與郭台同，從今天起，這些人都將受到黨內規章限制，只要站台協助連署的事實發生，移送黨紀將每天上演，下一個徐耀昌、謝典林遍地開花，如此一來，對郭侯陣營而言，更不利於整合。

郭台銘9月13日到9月17日登記時，就得決定好副手人選，一旦挑選了副手人選後，未來還有多大的轉圜空間，未來連署期間，若綠營頻頻介入協助，都可能讓整合障礙更多。

黃揚明指出，對侯友宜、柯文哲所屬的國民黨、民眾黨而言，已提名的候選人，要如何整合就是一道難題，如今多了一個郭台銘後，如何透過郭台銘的主流民意大聯盟平台整合，難度只會高，不會低。

黃揚明表示，在郭台銘正式登記連署參選前的短期內，郭、柯、侯如果能坐下來談合作可能，或許在野整合還有可能看到曙光；但若朝向在野互打、互揭瘡疤的方向前進，在野整合只會是沙漠中的海市蜃樓。