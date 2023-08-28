郭台銘宣布參選總統 綠委憂塑造賴清德「躺著選」
鴻海創辦人郭台銘今宣布，將獨立參選2024總統大位，震撼政壇。民進黨立委張廖萬堅表示尊重，提到郭早做決定，也讓民眾有選擇，但可能反而整合「非綠陣營」，恐影響立委席次，衝擊選舉。
張廖萬堅今出席企業愛心捐贈活動，鹿晉歐美精品代購捐贈120份物資，由張廖萬堅服務處穿針引線，傳遞到南屯各里長辦公室，再送到有需要的民眾手上。張廖萬堅說，這就是愛的傳遞，不斷感染社會，繼續擴散愛的力量。
活動期間，郭台銘同時於台北宣布，將獨立參選2024總統。張廖萬堅說，郭董有抱負，上次想選，但這次卻又有點游移不定，對於郭參選表示祝福，早點做決定，也讓民眾有選擇。
張廖萬堅說，多一名候選人出來，看起來似將非綠力量分裂，但事實上可能塑造賴清德「躺著選」的感覺，對於民進黨要衝破得票率，大環境恐影響立委席次。
張廖萬堅說，目前藍營母雞不夠強，需有地方首長、議員等好幾個母雞在帶，也凸顯國民黨總統候選人困境，讓選民懷疑，國民黨是否「真挺侯友宜」，形成「綠」、「非綠」陣營，非綠立委參選人合掛不同總統參選人合照，最大化自己的票源，造成立委、總統分開投票的狀況。
張廖萬堅表示，郭台銘基層動作多，部分國民黨卸任官員、民代等私下說，被邀請去擔任幹部要職，但又擔心延伸其他問題，所以很猶豫，可見郭透過地方派系、議長等系統，在地方動作。
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