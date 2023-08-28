日本排放核汙水 立委籲應建立長期動態觀測機制

日本排放核廢水入海引起東亞各國反彈，駐日代表謝長廷一番「微量放射元素對人體有益」言論也引起民眾炸鍋。立法委員林思銘說，謝長廷不僅沒有挺身捍衛台灣民眾食安，還惹出失言風波，明顯失職。針對日本排放核廢水的問題，政府應建立長期動態觀測機制、強化對由福島地區進口品的檢驗措施等。

林思銘指出，日本政府於8月24日啟動福島第一核電廠含氚廢水排海作業，預估會持續放流30年，雖然日本政府宣稱安全無虞，但此舉不僅日本國內抗議聲浪不斷，也引起周邊國家反彈，鄰近國家為此紛紛祭出相應措施，為的就是要保護自家國民免於核廢水的傷害，但政府不僅至今仍默不吭聲、毫無作為，駐日代表甚還惹出失言風波。

林思銘表示，中華民國與日本關係向來緊密，但並不代表應棄守國民安全。日本福島第一核電廠的核處理水排放入海計畫，連日本國內漁民都抱持懷疑態度，鄰近國家，包括中國大陸與南韓也連日表達不滿，但謝長廷卻說台灣內部存在的反對意見，是因為「統派想把台灣香港化，才會要求抵制」。

林思銘說，謝長廷不僅沒有挺身捍衛台灣民眾食安，反而對內搞起分化，把反對者歸為「統派」，反對的目的是要與中國唱和，「中華民國有這種外交官，我們還需要敵人嗎？」核廢水排放，就是一個是非問題，應該讓科學證據說話。謝長廷應該站在維護國人健康的立場，此時此刻卻有失國格的自我矮化，明顯已經不適任，知恥的話就趕快下台，別頂著代表頭銜在外丟人現眼。

林思銘呼籲，針對日本排放核廢水的問題，政府應建立長期動態觀測機制，作為未來預警之用，強化對由福島地區進口品的檢驗措施，以及產地證明的核實，以避免發生迂迴輸入的情形，確保國人權益，並確實告知國人核汙水排放可能造成的影響，並強調國人的健康不容退讓，政府不應默不做聲、無所作為。