家暴說總統府要求道歉 楊志良：我不道歉就是不道歉

前衛生署長楊志良昨參與「主流民意大聯盟」新竹造勢表示，台灣為什麼會家暴？因為心情鬱卒，沒有辦法修理蔡英文、修理陳建仁，因為他們有保鏢，所以去修理更弱的另一半，打老婆、打小孩。對此，總統府昨表示，對楊志良不當言論表達嚴正譴責，並認為他應向社會大眾道歉。

楊志良今舉行記者會，當被媒體問及是否要道歉？楊志良突然拍桌子，大聲的說，「總統府要我道歉，搞不懂，是他（政府）要道歉，還是我要道歉」，真的搞不懂，政府把台灣搞的水深火熱，他為什麼要道歉。他說，「我不道歉，就是不道歉，台灣是不是民主自由的國家？憑什麼叫我道歉？難道總統府要把我抓起來、關起來」。

楊志良加入郭台銘競選總統智囊團，今天下午聯訪時，先介紹自己出版書「中華民國如何不亡！？」。他說，當年預言台灣不婚、不生、不養、不活，如今寫的都應驗了，但他的內心沒有喜悅，難過得要死，希望自己寫的是錯的。

楊志良說，接著又訪問在場約30名記者說，「誰結婚了請舉手？」、「誰有孩子的請舉手？」，在場只有3、4個人結婚，這是台灣今天的現象，而現在台灣社會是太平盛世還是兵凶戰危？另目前台灣確診憂鬱症者共125萬人，患者們需要得到心理諮商的協助，但台灣心理諮商師嚴重不足，台灣社會每5個人就有1個人，因為憂鬱而睡不著，他們不是因為想念蔡英文，也不是因為想念楊志良。

媒體提問楊志良說，請問楊覺得自己昨天的發言不是失言嗎？楊說，「我就問大家，憂鬱症有多少？」還有一個很重要的，年輕人自殺、自殘是因為「覺得未來茫茫」，所以拿個美工刀劃一下、大腿劃一下；媒體再提問，把家暴和蔡英文連結，是正確的嗎？楊說，台灣現在水深火熱，是楊志良搞出來的，還是總統府裡面的人搞出來的？

楊志良再指，他的「學弟」陳建仁挺新竹市前市長林智堅抄襲，有學術倫理嗎？他領中研院雙薪還當行政院長，合理嗎？現在民進黨總統參選人賴清德民調那麼高的原因，是因為「官都給你們做」，如民進黨前副秘書長林飛帆，如果一個月給他20萬元，他也會支持民進黨。

面對媒體頻頻追問是否要道歉，楊志良突然拍桌大聲說，「我就是不道歉，你要我怎樣？台灣是不是民主自由的國家？憑什麼叫我道歉？」他說，陳建仁是（ㄐㄧㄢˋ ㄖㄣˊ），自己是他的師兄，陳建仁違反科學倫理、學術倫理，這種人叫什麼人？很偉大是不是？現在國家這麼多人鬱卒、憂鬱症、自殘，「有本事把我抓起來」。