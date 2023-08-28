離婚配偶年金分配權有漏洞 軍公教以外弱勢族群沒保障

時代力量立法院黨團幹事長王婉諭今天說，我國在2018年增訂離婚配偶年金分配權，修法未竟全功，勞工、農民等族群至今無法享有分配權利，導致最弱勢的人最沒有保障，希望各部會不要再互踢皮球，好好正視目前經濟弱勢，缺乏保障的不公平問題，補上制度缺漏，別讓弱勢離婚後，只能算你倒楣，好自為之。

時代力量立法院黨團上午舉行者會，王婉諭表示，軍公教年改已經在公務人員、政務人員、公立學校教職員及軍人退休撫卹的相關規定納入配偶年金分配權，讓經濟較為弱勢的配偶，有權利向軍公教配偶請求分配年金，希望彰顯在婚姻關係及維繫家庭上的貢獻。

王婉諭認為，先前的修法立意良善，但是相關規定皆訂有互惠條款，除了沒有工作的離婚配偶，只有當配偶兩人都是軍公教人員，才能適用年金請求權的規定，對於從事軍公教以外職業的弱勢配偶，不只在經濟上沒有得到足夠保障，在婚姻上的貢獻，也沒有得到肯認。

王婉諭說，目前行政機關對於認定誰是無工作者非常嚴苛，只要在婚姻期間，有過任何就業紀錄，哪怕是一年，一個月，還是一天，都會歸類為勞工，因為沒有互惠條款，無法向軍公教配偶請求退休金，對於不得不出去工作賺錢的經濟弱勢，這是何等諷刺，背離當初的立法初衷和目的。

婦女新知基金會副董事長洪惠芬表示，台灣的勞動市場，至今仍有性別差異，對於育兒照顧、家務勞動的分工，存有高度性別化，導致女性往往採取反覆進出勞動市場、短工時的形式，參與勞動市場，使得她們在工作期間薪資偏低，更沒有充足的年金保障。

軍眷羅小姐表示，她為家庭操持16年，在家帶小孩勞心勞力，離婚後，身邊沒有財產和收入，小孩出於經濟原因，給了男方，因為曾經有過打工貼補家用紀錄，她被國防部駁回申請，當初給弱勢軍眷的保障，如今看來卻是種懲罰，和對家庭付出的否定。

行政院性別平等處參議辜慧瑩說，行政院正請銓敘部研議提出修法版本，他們請各部會盤點法令，未來將參照銓敘部的版本，提出修正草案，會以包裹式立法處理，同時請法務部研擬修正民法的可行。