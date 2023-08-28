好巧？郭台銘宣布參選 徐巧芯今重感冒未接電話

鴻海集團創辦人郭台銘今宣布投入2024總統大選，北市議員徐巧芯曾與郭台銘多次同台、互動良好；對於郭表態參選，徐巧芯昨晚直播談到自己感冒，今天也把Line姓名改為「重感冒休請假三天，勿擾」，本報記者多次致電仍未接電話。

郭台銘今早舉辦「主流民意大聯盟」記者會，宣布參選2024年總統，卻也引發藍營基層焦慮。國民黨中央則強調，為其公開站台、動員掃街及其他公開助選之行為將違反「黨員行為規範」。黨紀沒有模糊空間，黨員如涉違紀問題將由權責單位嚴肅處理。

對此，徐巧芯前晚直播前，仍大啖美食與飲品，但有鼻塞與鼻音，才表明自己好像有點感冒。今早本報記者多次致電徐巧芯未接電話，Line名稱則改為「重感冒休請假三天勿擾，謝謝」。

事實上，徐巧芯先前多次與郭台銘同台，還主持「董事長開講」活動，曾提到若郭台銘宣布參選會直接離開現場，也認為郭台銘會不會連署都還不知道，還開玩笑要郭「選家長會長」，過去也傳出郭台銘欲挖角藍營小雞掛看板，徐則說「沒收到訊息」