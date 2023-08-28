「多根筷子才無堅不催」 藍委籲非綠陣營坐下來談

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聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
國民黨立委洪孟楷。報系資料照片
國民黨立委洪孟楷。報系資料照片

鴻海創辦人郭台銘宣布參加總統大選。國民黨立委洪孟楷呼籲，「一根筷子容易折斷，多根筷子才無堅不催」，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、郭台銘三方應坐下來談合作，達成多數民眾想要下架民進黨的心願。另有不具名國民黨立委批評，郭台銘歷次民調都是最後一名，出來參選是在暗助民進黨總統參選人賴清德。

洪孟楷指出，侯友宜當初說會親自登門拜訪、請益郭台銘，不過現在郭已宣布參選，侯已不須低聲下氣去拜訪，而是應邀請各方陣營坐下來談。

洪孟楷表示，如果三方都為了一己之私，無法達成多數民眾的心願，各自都會有責任，不過，無法信守承諾的郭台銘絕對要負最大責任。他與國民黨都會堅定支持黨內提名的總統參選人侯友宜。

另有不具名藍委指出，郭台銘歷次民調都是老4，參選沒有正當性，只是加深外界對在野聯盟不團結的形象，只會讓中間選民被嚇跑，不願出來投票，此舉說是暗助賴清德也不為過。

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