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郭台銘連署門檻需破29萬 這些人曾成功取得大選門票

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘上午於正對總統府對面的張榮發基金會宣布，將參選總統。記者曾原信／攝影
鴻海創辦人郭台銘上午於正對總統府對面的張榮發基金會宣布，將參選總統。記者曾原信／攝影

鴻海創辦人郭台銘今舉行「主流民意大聯盟」記者會，宣布以總統參選人的身分，投入2024總統大選。根據「總統副總統選舉罷免法」規定，法定連署門檻為最近一次立委選舉選舉人總數1.5%，約要29萬人連署才能申請登記為總統候選人；且郭台銘向中選會申請連署時，就要提出副手人選。

自1996年總統直選以來，7次總統大選，共有25組人馬尋求連署參選，僅林洋港、陳履安、宋楚瑜和許信良曾跨越門檻，取得大選門票，至今沒有以連署參選的候選人勝選。

根據中選會規畫，9月13日至17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人，9月19日至11月2日受理總統、副總統選舉連署書件，11月14日前公告總統、副總統選舉連署結果。

根據「總統副總統選舉罷免法」規定，法定連署門檻為最近一次立委選舉選舉人總數1.5%，2020年立委選舉人數為1931萬1105人，等於連署門檻需至少突破28萬9666人。

候選人必須在選舉公告發布後5天內，向中選會申請為被連署人，申請連署人名冊格式，繳交連署保證金100萬元。中選會受理申請後，通知被連署人在公告的次日起，45天內完成連署；若連署達到門檻，要定期完成連署公告，發放完成連署證明書，發還保證金；如果連署人數不足規定人數的2分之1，保證金不予發還。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘

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