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黃國昌汐止保護區土地違規停車 新市府罰承租人6萬

中央社／ 新北28日電
前立委黃國昌持有汐止保護區土地遭質疑設有停車場，由於未在限期內改善，新北市政府28日依違反都市計畫法開罰土地承租人新台幣6萬元罰鍰。（新北市政府城鄉發展局提供） 中央社
前立委黃國昌持有汐止保護區土地遭質疑設有停車場，由於未在限期內改善，新北市政府28日依違反都市計畫法開罰土地承租人新台幣6萬元罰鍰。（新北市政府城鄉發展局提供） 中央社

前立委黃國昌持有汐止保護區土地遭質疑設有停車場，由於未在限期內改善，新北市府今天依違反都市計畫法開罰土地承租人新台幣6萬元罰鍰。包含交通局在內，市府已開罰7.2萬元罰鍰。

民主進步黨籍新北市議員張錦豪日前在社群網站臉書（Facebook）表示，黃國昌女兒持有的新北市汐止區水源段162地號、黃國昌持有的163地號，共有20到25個停車位。另有媒體報導，土地承租人指是自己把土地改為停車場使用，黃國昌不知情。

新北市府交通局表示，由於162地號土地是汐止都市計畫範圍內的「保護區」、163地號土地是「道路用地」。「道路用地」屬既成道路，本來就可停放車輛，不需申請臨時路外停車場。但「保護區」土地有申設必要。

交通局表示，日前發文要求在15天內申請臨時路外停車場設置許可；由於逾期仍未提出停車場申請許可，交通局已於7月31日與8月24日2度稽查時，依停車場法裁處土地承租人各3000元與9000元罰鍰，且持續要求15天內限期改正與列管稽查，最高可開罰到1萬5000元；並續由城鄉局依法處置。

城鄉局已於7月21日發函並於7月27日完成送達違規行為人，要求1個月內、也就是8月27日前限期改善。

新北市府今天說，上午邀交通局、農業局與城鄉局至現場稽查，仍沒有具體改善作為，因此將依都市計畫法規定，裁處違規行為人（承租者）6萬元罰鍰，同時繼續要求1個月內改善，否則可再開罰9萬；以此類推，最高可罰到30萬元。

停車場 黃國昌

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