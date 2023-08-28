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侯友宜鹿港捏包子 自嘲外觀不佳但內餡實在

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國民黨總統參選人侯友宜今天整天在彰化跑透透，接近中午到鹿港名店阿振肉包參訪，大啖肉包直說好吃。記者黃仲裕／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天整天在彰化跑透透，接近中午到鹿港名店阿振肉包參訪，大啖肉包直說好吃。記者黃仲裕／攝影

國民黨總統參選人侯友宜今天整天在彰化跑透透，接近中午到鹿港名店阿振肉包參訪，體驗捏包子，他自嘲雖然捏起來的包子不好看，但內餡實在，吃起來一定和老師傅做出來的包子一樣好吃，不過對於 鴻海創辦人郭台銘午宣布參選總統的問題都笑笑不答，專注在行程上。

侯友宜先到鹿港地藏王廟參拜，接著到鹿港龍山寺，縣長王惠美、立委謝衣鳯以及立委參選人阮厚爵都陪同，所到之處侯友宜都依序打招呼、握手，也樂意與民眾合照，所到之處都有支持者近身打氣，也有在地里長、民眾高喊「總統好」，場面相當熱情，侯友宜全程笑容滿面。

侯友宜也到阿振肉包手捏包子，品嘗肉包，阿振肉包老闆鄭永豐指出，自己也是警眷，了解警察工作的辛苦，對侯友宜相當欽佩。

侯友宜致詞說，祈福台灣過好日子，也要讓社會公平正義回來，這段時間很多不公不義的事，希望能還社會一個清廉的政府；他也說，他是有總統選舉以來第一個從基層做起的參選人，一步一腳印43年來做了15個職務都不曾休息，為了就是要拚好的未來。

侯友宜也說，他是連續4連霸五星級市長，還沒參選前民調很高，差幾個月而已，因為別人很會選舉影響到，他強調自己實實在在做事，會一直拚到迎到勝利。

國民黨總統參選人侯友宜今天整天在彰化跑透透。記者林敬家／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天整天在彰化跑透透。記者林敬家／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天整天在上午到鹿港，縣長王惠美陪同。記者林敬家／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天整天在上午到鹿港，縣長王惠美陪同。記者林敬家／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天整天在上午到鹿港龍山寺，縣長王惠美陪同。記者林敬家／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天整天在上午到鹿港龍山寺，縣長王惠美陪同。記者林敬家／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天整天在彰化跑透透，接近中午到鹿港名店阿振肉包參訪，體驗捏包子。記者黃仲裕／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天整天在彰化跑透透，接近中午到鹿港名店阿振肉包參訪，體驗捏包子。記者黃仲裕／攝影

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