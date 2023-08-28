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政在選／教育平權補助私校生3.5萬元 仍無助高教品質與私校退場

聯合報／ 記者陳慧文 王彥鈞／台北即時報導
為縮短公、私立大學學費落差，政府明年2月起每年減免私立大專學雜費3.5萬元。外界批無助高教品質與私校退場。記者王彥鈞／攝影
為縮短公、私立大學學費落差，政府明年2月起每年減免私立大專學雜費3.5萬元。外界批無助高教品質與私校退場。記者王彥鈞／攝影

考量公私立大學每年學費落差近五萬，政府在6月底拍板定額補助七成差距，明年2月起每年減免私立大專學雜費3.5萬元，以促進教育平權。私校學生和家長叫好，但也招來批評是政策買票。

副總統賴清德6月20日出席台中朝陽科技大學活動時拋出要縮短公、私立大學學費落差，政府將補助學費差額至少五成以上，即至少補助2.5萬元以上。但10天後教育部端出的方案，不僅補助提高到每人每年3.5萬元，並搭配大專經濟弱勢學生加碼減免學雜費一萬五千元至兩萬元、高中職免學費，以及精進就學貸款。此方案一出，國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲紛紛批評是政策買票、選前大撒幣。

「嗶嗶嗶」就讀文化大學新聞系三年級的陳祐竣，在施工現場當義交指揮交通。而且這一天，他要趕二個地方當義交，從上午九時值勤到晚上七點。然而他不只當義交，又另外打了3份工，「家裡已經負擔我每學期五萬多元的學費了，所以生活費我就自己賺，減輕父母的壓力。」祐竣透露班上同學大約半數有申請學貸，打工也很普遍。

東吳大學政治系助理教授陳方隅表示，根據研究顯示公立學校的學生家境普遍要比私校同學還要好，因此減免私立大專學雜費，某種程度減輕私校生經濟壓力、少揹一點學貸。

政府補助私立大專學雜費，大幅拉近公私立學校的學雜費差距，東海大學社會系陳翔庭說，更能鼓勵學生們「擇其所愛」，不會因為考量經濟而放棄喜歡的私立校系，勉強就讀學費比較便宜的公立大學。私立大同大學更靠著CEO校友的支持，112學年度起補助全校學生學費每人每年1.5萬元，「等於是公立收費了」，副校長兼設計學院長吳志富說，全世界最好的設計學校都在都會區，大同大學位於台北市，現在加上相當於公立大學的學雜費，「學生就不會像以前一樣按照志願填下來了。」

只是政府揮著教育平權大旗，讓學生念大學更有勇氣擇其所愛，甫從輔大社會系畢業的黃敬棠直言，希望政府能把補助學雜費當起點，接下來加快私校退場的腳步，「補助的效益更會好」。

陳方隅則疾呼，除了拉近公私學校學雜費差距，政府更應以宏觀的角度，提升整體高教的品質。他表示，我國高等教育患寡又患不均，國家的補助集中在公立大學，尤其是頂尖大學。但是另一方面，我國整體高等教育經費，只佔GDP的0.4%左右，連0.5%都不到，其他OECD國家大概都有佔1%以上，所以台灣還有提升一倍以上的空間。陳方隅認為如何提升高教品質，是另外一個非常需要討論的課題。

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