郭台銘選總統 謝典林：在野想勝選 先把整合條件談好

鴻海創辦人郭台銘宣布投入總統選舉，一路相挺郭台銘的彰化縣議長謝典林今天表示，有關在野黨的整合，前提是大家都要先放下成見，如果在野黨想要勝選，就不要將道德掛在嘴邊狂酸彼此，這樣才能將很多條件談好，很多的解決方式談妥。

郭台銘今天在台北宣布參選，雖然謝典林一路走來，都全力支持郭台銘，但今天因為主持縣議會臨時會開議，不克前往參加，但仍在議會接受本報採訪，發表自己的看法。

在郭台銘還未宣布前，謝典林就曾表示，會全力為郭台銘展開連署，至於要怎麼推動連署，謝典林表示，目前仍未思考到下一步。

對於在野陣營的整合問題，他說，前提是大家都要先放下成見，因為民眾的民意就是希望在野黨整合，不論誰當總統、副總統參選人，總是得整合協商訂個方法出來。