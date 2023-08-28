郭台銘選總統 謝典林：在野想勝選 先把整合條件談好
鴻海創辦人郭台銘宣布投入總統選舉，一路相挺郭台銘的彰化縣議長謝典林今天表示，有關在野黨的整合，前提是大家都要先放下成見，如果在野黨想要勝選，就不要將道德掛在嘴邊狂酸彼此，這樣才能將很多條件談好，很多的解決方式談妥。
郭台銘今天在台北宣布參選，雖然謝典林一路走來，都全力支持郭台銘，但今天因為主持縣議會臨時會開議，不克前往參加，但仍在議會接受本報採訪，發表自己的看法。
在郭台銘還未宣布前，謝典林就曾表示，會全力為郭台銘展開連署，至於要怎麼推動連署，謝典林表示，目前仍未思考到下一步。
對於在野陣營的整合問題，他說，前提是大家都要先放下成見，因為民眾的民意就是希望在野黨整合，不論誰當總統、副總統參選人，總是得整合協商訂個方法出來。
謝典林說，民意如流水，如果違背民意，大家都選不上，如果是無心於政，選好玩的、互相謾罵、指謫對方不該分裂獨立出來參選，而沒有誠信可言，但是政治圈本來就是很多事情事前答應了，但事後卻也沒辦法完成，如果在野黨想要勝選，就不要將道德掛在嘴邊狂酸彼此，這樣才能將很多條件談好，很多的解決方式談妥。
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