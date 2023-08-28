快訊

3個颱風共存！ 日本氣象廳宣布輕颱海葵今天上午8時生成

「女人不必旅遊」！看不順眼頭巾穿戴不整 神學士再禁女性參觀國家公園

林郭主導大同大學建新樓 讓王光祥活化總部計畫夢碎？

家暴是因沒法修理蔡英文？ 黃偉哲：鼓吹暴力人神不容

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
前衛生署長楊志良語出驚人表示，當今台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，都是因為民眾「沒辦法修理總統蔡英文、沒辦法修理行政院長陳建仁」，引發外界熱議。本報資料照片
前衛生署長楊志良語出驚人表示，當今台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，都是因為民眾「沒辦法修理總統蔡英文、沒辦法修理行政院長陳建仁」，引發外界熱議。本報資料照片

鴻海集團創辦人郭台銘27日到新竹參加「主流民意大聯盟」造勢，前衛生署長楊志良語出驚人表示，當今台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，都是因為民眾「沒辦法修理總統蔡英文、沒辦法修理行政院長陳建仁」，引發外界熱議。台南市長黃偉哲在臉書表示，鼓吹暴力「人神不容」。

黃偉哲在臉書指出，楊志良為郭台銘站台時的家暴言論，對於社會不但是最壞示範，相信不分黨派也都難以接受這樣的惡質言論。他說，民主的可貴，在於即使家人、朋友間立場不同，也能彼此尊重，理性溝通。當過衛生署長的楊志良，應以身作則，提倡心理衛生等專業知識，但可惜沒有，而且還做了反向的示範，對下一代的教育，非常負面。

黃偉哲也指郭台銘是非常虔誠的關公與媽祖信徒，對於作為智庫成員的楊志良這番欺凌弱小的主張，如果還能容忍，恐怕關公與媽祖都不樂見。

黃偉哲也特別提醒，台南市民朋友若需要家暴相關事項求助，請洽台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心（台南市安平區永華路二段6號6樓）或電洽06-298-8995。

楊志良 黃偉哲

延伸閱讀

楊志良喊家暴多是因為無法修理蔡總統 王婉諭批「合理化家暴」製造仇恨

幫郭台銘站台 楊志良突然語出驚人：台灣人會家暴是因沒法修理蔡英文

後援會成立！郭台銘大進場13分鐘被支持者簇擁 這位藍營議長陪同入場

辦在總統府正對面！郭台銘明召開記者會 是否投入選戰「這禮拜就知道」

相關新聞

新竹球場缺失各界吵翻 苗博雅曝解決辦法籲：停下政治口水做事

新竹棒球場被MLB場務專家列出多項缺失，引發熱議，大安區立委參選人、社民黨議員苗博雅認為，新竹棒球場目前不符合需求，這是...

蔣萬安明率團赴陸 傳將會宋濤

台北、上海「雙城論壇」八月卅日登場，台北市長蔣萬安明將赴陸出席論壇，行程多循前總統馬英九今年祭祖之旅，除將與上海市長龔正...

家暴是因沒法修理蔡英文？ 黃偉哲：鼓吹暴力人神不容

鴻海集團創辦人郭台銘27日到新竹參加「主流民意大聯盟」造勢，前衛生署長楊志良語出驚人表示，當今台灣社會家暴、輕生等負面新...

賴清德選情看好卻有三大憂慮 民進黨坦言現況不容樂觀

選戰倒數四個月餘之際，TVBS民調中心25日公布賴清德出訪後所做的民調，結果顯示，藍綠白總統參選人支持度，賴清德獲得37%選民支持、民眾黨總統參選人柯文哲28%、國民黨總統參選人侯友宜22%。 2024大選腳步漸近，在目前藍綠白「三腳督」的態勢下，民進黨總統參選人賴清德的選情較被看好。但據了解，民進黨方面並未因此掉以輕心，內部有三大憂心，現況恐怕不容樂觀。...

侯友宜民調緩升後想擺脫空戰弱勢 重點不在怎麼動搖對手

自國民黨總統參選人侯友宜於徵召前，露出參選意願以來，即陷聲量與支持皆低迷的窘境，如今終於可見脫離老三困境的曙光，民調緩步上升中。然而，侯友宜的空戰策略卻不見充實，於輿論、網路的戰場仍暫處下風。對比對手賴清德、柯文哲長期耕耘網路，早有各自的一片天，侯友宜應如何擺脫「空戰弱勢」，讓網路聲量一飛沖天？

楊志良喊家暴多是因為無法修理蔡總統 王婉諭批「合理化家暴」製造仇恨

前衛生署長楊志良今天說，當今台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，都是因為民眾沒辦法修理蔡英文總統。時代力量黨主席王婉諭批評...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦