家暴是因沒法修理蔡英文？ 黃偉哲：鼓吹暴力人神不容

鴻海集團創辦人郭台銘27日到新竹參加「主流民意大聯盟」造勢，前衛生署長楊志良語出驚人表示，當今台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，都是因為民眾「沒辦法修理總統蔡英文、沒辦法修理行政院長陳建仁」，引發外界熱議。台南市長黃偉哲在臉書表示，鼓吹暴力「人神不容」。

黃偉哲在臉書指出，楊志良為郭台銘站台時的家暴言論，對於社會不但是最壞示範，相信不分黨派也都難以接受這樣的惡質言論。他說，民主的可貴，在於即使家人、朋友間立場不同，也能彼此尊重，理性溝通。當過衛生署長的楊志良，應以身作則，提倡心理衛生等專業知識，但可惜沒有，而且還做了反向的示範，對下一代的教育，非常負面。

黃偉哲也指郭台銘是非常虔誠的關公與媽祖信徒，對於作為智庫成員的楊志良這番欺凌弱小的主張，如果還能容忍，恐怕關公與媽祖都不樂見。

黃偉哲也特別提醒，台南市民朋友若需要家暴相關事項求助，請洽台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心（台南市安平區永華路二段6號6樓）或電洽06-298-8995。