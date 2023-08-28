聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀察站／兩岸形勢緊繃 蔣萬安破冰任務尤重

聯合報／ 本報記者 林麗玉
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照片
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照片

兩岸兵凶戰危氣氛中，具蔣家第四代身分的台北市長蔣萬安將如期參加雙城論壇，具有一定象徵意義；即使對兩岸關係破冰產生的後續作用尚難評估，但至少傳遞和平信號，或可為自己、甚至國民黨加分。

蔣萬安明將飛往上海，展開為期三天兩夜的訪問行程，是疫情三年多以來，台北、上海雙城首度恢復實體交流，也是國民黨暌違八年，在北市重新執政後的首場首都城市外交。目前兩岸形勢緊繃，堪稱過去雙城論壇舉辦十三年以來，兩岸形勢最艱困時刻，蔣萬安破冰任務更形重要。

蔣萬安赴上海之前，副總統賴清德剛結束出訪巴拉圭及過境美國；蔡英文總統下周又要出訪非洲友邦史瓦帝尼，被解讀是跟訪完南非的中國大陸國家主席習近平較勁。外交牽動兩岸，近期對岸大動作軍演圍台、暫停芒果輸陸，儘管都劍指民進黨政府，但也讓蔣萬安首度雙城交流，增添敏感與難度。

加上明年是總統大選年，蔣萬安此時赴陸，如何拋出呼應台灣人民期待的兩岸論述，又能體現兩岸對等、尊嚴、善意互動，至關重要。可以預見，民進黨勢必仔細檢視過程，若尺度沒拿捏好，導致負面效應擴散，更將衝擊國民黨的總統及立委選情。

不過，從這次雙城論壇台灣企業界報名踴躍，可見台灣民心對兩岸善意互動的期待，蔣萬安此行重要意涵，除維繫兩岸互動交流管道，也對映民進黨政府近八年執政兩岸關係僵化造成的民間困境。

蔣萬安在八二三砲戰紀念日之前參觀俞大維特展時，已先拋出「捍衛民主、追求和平」八字，為今年雙城的論述試水溫。有台灣學者認為雙城論壇將是兩岸交流燈塔，陸媒也形容蔣萬安此行將為兩岸「和平之樹」澆灌，足見兩岸對蔣萬安赴陸交流的期待。接下來，就看蔣萬安如何出場。

蔣萬安 雙城論壇 國民黨

延伸閱讀

蔣萬安29日率團赴上海 參與雙城論壇並體驗夜經濟

沒選蔣中正、蔣宋美齡定情地 蔣萬安雙城論壇場地有政治意涵

馬英九、朱立倫、蔣萬安同框力挺 侯友宜：兩岸和平穩定才叫維持現狀

颱風蘇拉恐襲台 蔣萬安：雙城論壇行程依科學判斷

相關新聞

蔣萬安明率團赴陸 傳將會宋濤

台北、上海「雙城論壇」八月卅日登場，台北市長蔣萬安明將赴陸出席論壇，行程多循前總統馬英九今年祭祖之旅，除將與上海市長龔正...

夏立言赴山西、山東 黃健庭訪廣州

國民黨副主席夏立言繼今年二月訪問中國大陸、六月代表國民黨前往廈門參加海峽論壇，今天再度啟程前往中國大陸參訪。國民黨表示，...

觀察站／兩岸形勢緊繃 蔣萬安破冰任務尤重

兩岸兵凶戰危氣氛中，具蔣家第四代身分的台北市長蔣萬安將如期參加雙城論壇，具有一定象徵意義；即使對兩岸關係破冰產生的後續作...

楊志良家暴說 總統府譴責

前衛生署長楊志良昨天在新竹替鴻海集團創辦人郭台銘站台，稱當今台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，都是因為民眾「沒辦法修理總...

楊志良稱家暴是因「沒辦法修理蔡英文」總統府譴責

前衛生署長楊志良今替鴻海集團創辦人郭台銘站台時，稱當今台灣社會家暴、輕生頻傳，都是因為民眾「沒辦法修理總統蔡英文」。總統...

楊志良喊家暴多是因為無法修理蔡總統 王婉諭批「合理化家暴」製造仇恨

前衛生署長楊志良今天說，當今台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，都是因為民眾沒辦法修理蔡英文總統。時代力量黨主席王婉諭批評...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦