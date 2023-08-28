蔣萬安明率團赴陸 傳將會宋濤

台北、上海「雙城論壇」八月卅日登場，台北市長蔣萬安明將赴陸出席論壇，行程多循前總統馬英九今年祭祖之旅，除將與上海市長龔正會面，並傳將與國台辦主任宋濤會面，但市府不證實、也不否認。

蔣萬安三天兩夜的行程，隨行的出訪團逾一五○人，包括市府團、企業團各六十人、媒體團卅八人，其中企業團報名者眾，但市府維持慣例刻意管控出訪團人數，許多台灣企業想隨行參訪，卻排不進，甚至有企業向民代探詢是否有管道，但都因人數有控管被婉拒，連議員都有十多人排隊候補，但十三名議員隨行出訪已破紀錄。

據了解，雙城論壇企業界報名爆炸主因是兩岸形勢嚴峻，許多企業盼透過這次的雙城論壇，能參與兩岸官方交流，與對岸多一點對話；也因前三年疫情阻隔，今年終於改為實體交流，台灣企業也想透過這次的雙城論壇，與對岸多互動交流。

企業參訪團成員括YouBike微笑單車公司董事長劉麗珠、新光醫院副院長洪子仁、旺旺集團董事長蔡衍明、東森集團總裁王令麟等。

蔣萬安明天將由台北松山機場出發，飛往上海虹橋機場，象徵當年前市長郝龍斌與當時上海市長韓正促成的雙城實質交流成果，後天參加論壇。

此行多循馬英九祭祖之旅腳步，包括參訪洋山深水港、上海城市規畫展示館，也會到號稱「全上海最中國的地方」豫園商圈，體驗上海夜間經濟、嘗小吃，以對岸對蔣的高度好奇，預料屆時蔣萬安逛夜市，可能掀起「蔣粉」旋風。

蔣萬安抵陸第一站，和馬英九一樣選擇參訪洋山深水港，將了解最新的第四期無人港建設。洋山深水港號稱為全球最大自動化無人貨櫃碼頭，被認為是實現國父孫中山在建國方略中擘畫的東方大港，蔣萬安第一站選擇看洋山深水港，指標性意涵高。

身為三寶爸的蔣萬安，也主動向上海方提出參訪點；他相當關心對岸年輕族群三明治世代的壓力，這次雙城論壇特別要求參訪上海市托嬰中心。

捨老蔣訂婚處 避外界解讀

【記者林麗玉／台北報導】蔣家第四代、台北市長蔣萬安八月卅日將出席雙城論壇。今年雙城論壇主論壇場地為上海東方濱江大酒店的「上海國際會議中心上海廳」，未選擇他曾祖父蔣中正和蔣宋美齡的訂婚場地浦西上海瑞金賓館，是因擔心被外界解讀，模糊雙城論壇焦點。

上海國際會議中心上海廳是台北市前市長柯文哲二○一七年赴上海參加雙城論壇場地，也是大陸前國家領導人江澤民、胡錦濤時代重要的國際會場。不過，二○一五年時，柯文哲任內的雙城論壇場地就在瑞金賓館（現為瑞金洲際酒店）舉行，具百年歷史；但此次蔣萬安出訪上海，兩市協調下，雙城論壇沒有安排這一場地。

上海國際會議中心上海廳曾在二○○一年辦過亞太經合組織（ＡＰＥＣ）領導人峰會、第卅五屆亞洲開發銀行年會、上海合作組織成員國元首理事會會議等，這次雙城論壇在此舉辦，顯示對岸對蔣萬安出席的重視。