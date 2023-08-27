賴清德拚打造健康台灣 「有些人看到困難，我看到希望」

副總統賴清德今天出席「中華民國基層醫療協會第十屆第一次理監事會議暨基層醫師聯誼晚宴」，他在會中表示，如果他有機會擔任總統，他將推動「健康台灣」，當國家的主人可以活得更久，健康更久，這是一種文明，因此他對國家愈來愈有信心，相信會愈來愈好，正確的路非常重要。

賴清德今晚演講30分鐘，一上台就向主辦單位說，他必須多借一點時間。他提到日前他參加「還路於民」大遊行，許下三個承諾，第一是未來會落實行政院提出的「道路交通安全基本法」，希望透過道安、監理、交通及執法達到降低人行道或斑馬線上死亡案例。第二，他會讓中央部會跟地方建立合作機制，因為要解決交通問題。第三他呼應主辦單位要求，2030年行人死亡率降低一半，2040年達到零死亡目標，有些人說有可能嗎？「但有些人會看到困難，但我看到希望。」

賴清德說，大家想一想，國家要持續進步，進步在哪裡？進步在社會的文明，如果交通事故頻傳，讓國際社會認為台灣交通問題那麼大，應該痛下決心來達到這目標，達到後更贏得人家的尊敬，也是國人之福。

賴清德也強調，如果得到民眾支持，有辦法擔任總統的話，有要做一件事情有別於以往的總統，他希望跟大家共同合作，打造健康的台灣。他看到數據，國人平均餘命愈來愈高，有81歲，但不健康年數8點多年，台灣民眾平均壽命有10%不健康，可能臥床或坐輪椅，需要照顧，他許下一個願望，讓國人活得多久，健康就多久。

賴清德說，打造健康台灣，要確立國家級原則，包括各級政府提出來的建設跟政策絕對不能違反健康原則，為了要改善醫療品質，一定要改善醫療工作環境。他說，因為經費是國人的，「當我們要跟國人拿經費，必須要讓人家知道，我們要做什麼事情，當國人知道我們要打造健康台灣，讓國人活得更久，健康更久，要跟民眾請求支持。」

賴清德說，台灣還有很多努力的空間，他過去在擔任立委時，也曾經提案「癌症防治法」，從篩檢、預防治療到後續照顧，要求政府應該匡列預算。2021年時，民進黨政府針對五大癌症推動篩檢，包括口腔癌、大腸癌、肺癌、乳癌、子宮頸癌等，總共篩檢400多萬人次，其中早期診斷、早期發現的病患就有六、七萬多人。

賴清德說，治療也應該要跟精準醫療、再生醫療連結。先進的藥物應該提早使用，台灣經濟發展到一定程度，用藥上更應該要站在病人的角度上，優先針對適用的病人給予好的藥物。這些統統都需要經費，清楚跟國人報告時，相信國人會支持，這比跟國人要一張空白支票更有實質意義。