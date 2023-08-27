沒選蔣中正、蔣宋美齡定情地 蔣萬安雙城論壇場地有政治意涵

蔣家第四代、北市長蔣萬安首場雙城論壇30日登場，今年雙城論壇主論壇場地為上海東方濱江大酒店的「上海國際會議中心上海廳」，不僅是前市長柯文哲在2017年赴上海參加雙城論壇的場地，這個場地也是過去大陸國家領導人江澤民、胡錦濤時代相當重要的國際會議重要場地。

不過其實2015年時，前市長柯文哲任內的雙城論壇場地，曾在浦西上海瑞金賓館舉行，該賓館具百年歷史，曾是蔣萬安曾祖父蔣介石、蔣宋美齡的訂婚地，堪稱「上海最多傳奇故事」的賓館，但此次蔣家第四代蔣萬安出訪上海，兩市共同協調下，雙城論壇沒有刻意安排這個場地，是考量若在蔣萬安曾祖父蔣介石、蔣宋美齡的定婚場地，會被外界額外解讀，模糊掉雙城論壇焦點。

至於上海東方濱江大酒店的「上海國際會議中心上海廳」，過去也曾在2001年辦過亞太經合組織（APEC）領導人峰會、第35屆亞洲開發銀行年會、上海合作組織成員國元首理事會會議等，這次雙城論壇在此舉辦，更顯示對岸對此次蔣萬安雙城論壇的重視。

回溯過去雙城論壇的主場地，雙城2010年起輪流在台北、上海舉行，論壇主場地選擇大有學問，因2010年上海才剛辦完上海世博會，2011年的雙城論壇主論壇場地，是決定在浦東新區的上海世博中心舉辦；至於2013年的雙城在浦東上海香格里拉大飯店舉辦。

前市長柯文哲上任後，柯首度2015年的雙城論壇則在浦西上海瑞金賓館舉行；2017年舉辦場地則將規格提高到APEC峰會、亞銀年會的國際會議場地上海東方濱江大酒店「上海國際會議中心上海廳」，2019則在上海金山假日飯店舉行。