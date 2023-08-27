沒選蔣中正、蔣宋美齡定情地 蔣萬安雙城論壇場地有政治意涵

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聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
瑞金賓館／瑞金賓館提供(資料照片)
瑞金賓館／瑞金賓館提供(資料照片)

蔣家第四代、北市長蔣萬安首場雙城論壇30日登場，今年雙城論壇主論壇場地為上海東方濱江大酒店的「上海國際會議中心上海廳」，不僅是前市長柯文哲在2017年赴上海參加雙城論壇的場地，這個場地也是過去大陸國家領導人江澤民、胡錦濤時代相當重要的國際會議重要場地。

不過其實2015年時，前市長柯文哲任內的雙城論壇場地，曾在浦西上海瑞金賓館舉行，該賓館具百年歷史，曾是蔣萬安曾祖父蔣介石、蔣宋美齡的訂婚地，堪稱「上海最多傳奇故事」的賓館，但此次蔣家第四代蔣萬安出訪上海，兩市共同協調下，雙城論壇沒有刻意安排這個場地，是考量若在蔣萬安曾祖父蔣介石、蔣宋美齡的定婚場地，會被外界額外解讀，模糊掉雙城論壇焦點。

至於上海東方濱江大酒店的「上海國際會議中心上海廳」，過去也曾在2001年辦過亞太經合組織（APEC）領導人峰會、第35屆亞洲開發銀行年會、上海合作組織成員國元首理事會會議等，這次雙城論壇在此舉辦，更顯示對岸對此次蔣萬安雙城論壇的重視。

回溯過去雙城論壇的主場地，雙城2010年起輪流在台北、上海舉行，論壇主場地選擇大有學問，因2010年上海才剛辦完上海世博會，2011年的雙城論壇主論壇場地，是決定在浦東新區的上海世博中心舉辦；至於2013年的雙城在浦東上海香格里拉大飯店舉辦。

前市長柯文哲上任後，柯首度2015年的雙城論壇則在浦西上海瑞金賓館舉行；2017年舉辦場地則將規格提高到APEC峰會、亞銀年會的國際會議場地上海東方濱江大酒店「上海國際會議中心上海廳」，2019則在上海金山假日飯店舉行。

今年的舉辦場地再度拉回到上海東方濱江大酒店的上海國際會議中心，除象徵對岸對此次論壇的高度重視，也希望在熟悉的場地舉辦雙城論壇，讓活動能順利圓滿。

前市長柯文哲任內、2015年台北上海雙城論壇在上海瑞金賓館登場，當時陸方要求採訪媒體一早，需先前往會場進行安檢。本報資料照片
前市長柯文哲任內、2015年台北上海雙城論壇在上海瑞金賓館登場，當時陸方要求採訪媒體一早，需先前往會場進行安檢。本報資料照片
前市長柯文哲2017年赴上海參加雙城論壇，柯文哲（右）和上海市長應勇的主論壇場地就選在上海東方濱江大酒店，當年雙城論壇主題為健康城市。圖／北市府提供
前市長柯文哲2017年赴上海參加雙城論壇，柯文哲（右）和上海市長應勇的主論壇場地就選在上海東方濱江大酒店，當年雙城論壇主題為健康城市。圖／北市府提供

上海 雙城論壇 蔣萬安 宋美齡 蔣介石 柯文哲

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