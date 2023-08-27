幫郭台銘站台 楊志良突然語出驚人：台灣人會家暴是因沒法修理蔡英文

鴻海集團創辦人郭台銘今天下午到新竹參加「主流民意大聯盟」造勢，前衛生署長楊志良替郭站台，楊致詞時語出驚人表示，當今台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，都是因為民眾「沒辦法修理總統蔡英文、沒辦法修理行政院長陳建仁」，引發外界熱議。

楊志良今出席主流民意大聯盟新竹造勢，楊志良問台下民眾台灣2015年青少年自殺、自殘的有多少人？楊說，2014年有1000人。2018年年輕人自殺、自殘的有2600人，增加了2.5倍，誰知道，去年台灣年輕人15到24歲自殺自殘有多少人？從1000人增加到1萬人，年輕人不想活了，自殺自殘。

楊志良說，現在家暴越來越增加，有沒有人知道去年家暴有多少人？為什麼會家暴？為什麼會要自殺自殘？不能說這些人草莓族，而是對未來沒有希望了，台灣去年有12萬人被家暴，為什麼會家暴？因為沒有辦法去修理蔡英文、沒有辦法去修理陳建仁（行政院長）因為他們有保鑣，那怎麼辦？就去修理比自己更弱的人，像是打老婆、打小孩，去年被虐兒、虐老都超過1萬人，這些很多台灣人都活在水深火熱中，各位實質薪資倒退，貧富差距加大，如何解決這些問題，要交給郭台銘。

郭台銘接著提出社福政策，郭說，第一，他回答民團的呼籲，台灣應該對低收入的標準，從目前現在的1％，提升到日本、韓國、美國標準到28%為止，要把這個低收入標準的幅度要提高。第二，增加及獎勵心理諮商師、社會工作師使憂鬱症患者、自殺自殘的青少年，每年可以獲得至少3次以上心理諮商。

第三，比照醫療奉獻獎，辦理優良心理諮商師、社會工作獎，鼓勵優良人員，鼓勵這些為愛心，為社會付出的護理人員。第四，比照前總統馬英九政府早期配合世界的潮流，將遺贈稅逐步提高，營利所得稅亦同，薪資稅進一步調降，減少螢幕差距。

第五，在永齡基金會捐贈疫苗之後，會關注在青少年的心理諮商，會提供心理諮商的社會福利資源給各福利團體，來減少自殺、自傷。第六，邀請各界組成智囊團，解決社區缺藥的問題、新冠肺炎疫苗造成不良的事件訴諸無門、建立癌症病人的求生之路、營造幸福國家。

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