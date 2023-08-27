謝長廷稱微量放射性元素有益 民進黨立委：太過了、難解疑慮

日本福島第一核電廠排放含氚核汙水入海，駐日代表謝長廷昨天臉書貼文稱，微量的放射性元素對身體有益，遭大批網友留言怒斥，民進黨立委林靜儀今天說，現在的重點是要提供正確的資訊，「我覺得這個話就真的太過了，這個沒有辦法解除民眾的疑慮」。

謝長廷在臉書發文表示，311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，不過微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，因為兩地溫泉都有一種特別的北投石，含有微量鐳，研究對健康有益，因此有人建議舉辦北投石的健康文化跟科技展，增進交流和認識。

林靜儀今天受訪時說，現在的重點是提供正確的資訊，還有解除民眾的疑慮，福島地區針對周邊海產進行檢測，從昨天的魚類即時檢測資訊來看，周邊魚類身上的氚這個物質，其實並沒有增加，都是在安全的幅度裡面。

林靜儀說明，福島核汙水的放射性物質濃度，都比台灣周邊的中國核電廠來得更低，再加上台灣周邊的洋流，其實都是往北走，福島核汙水會會往太平洋北端流動，先走到美國一帶再往全世界跑，所以在即時資訊並沒有呈現，魚類身上有檢出增加氚這樣的放射物質。

林靜儀認為，對於一般民眾與漁民來說，這兩個資訊才是比較重要的事情，然而謝長廷去提到微量對身體有益，「我覺得這個話就真的太過了，這個沒有辦法解除民眾的疑慮。」