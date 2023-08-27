MLB遭指淪政爭幫凶！她翻出蕭美琴挺王建民「出征」洋基隊 惹怒球團

新竹市政府日前邀MLB場務專家檢測新竹棒球場，筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮卻痛批新竹市長高虹安把新竹棒球場當成政爭工具，而MLB是幫凶，台北市議員鍾沛君痛批民進黨把自己當宇宙中心，更拿出駐美代表蕭美琴為了挺「台灣之光」王建民，號召台灣球迷寄信給洋基球團，結果惹怒對方公關，諷刺「明犯我強綠者，雖遠必誅」。

鍾沛君指出，高虹安禮聘美國大聯盟場務專家會勘新竹市立棒球場，結果被揭露排水極糟，土質不如高中球場，不如公園，甚至連投手丘到本壘板的距離都出錯，讓民進黨簡直氣炸了，連日來除了怒吼要嚴辦高虹安貪污，翁達瑞更登高一呼，一支穿雲箭，號召連署抗議，悲憤控訴「美國職棒大聯盟介入台灣政爭」，要求道歉。

鍾沛君說，槓上大聯盟翁達瑞並非第一人，2005年那年的紐約洋基傷兵累累，王建民臨時從3A被拉上大聯盟，意外投出佳績，可是因為球員名單調度問題，一直傳出救火成功，還是會被下放。結果時任立法委員，如今的駐美代表蕭美琴就號召，請台灣球迷「一人一信，支持王建民」。

鍾沛君表示，蕭美琴在她個人網頁放上洋基官方網站，還公佈球團公關人員的四個電郵信箱，並寫好一封公版電子信件，收件者是洋基老闆史坦布瑞納，球迷只需要填入自己姓名，以及聯絡地址，就能寄出。

鍾沛君說，當年，王建民確實在大聯盟待完整個球季，但卻跟蕭美琴一點關係都沒有，甚至她還激怒了洋基球團，當時洋基公關表示「洋基在全球有數百萬球迷，但是從沒有任何國家像台灣這樣，發起如此無禮的行動，收到這些信件，球團感到不可思議。」諷刺從蕭美琴到翁達瑞，黨都以為自己是人類的起源，宇宙的中心。