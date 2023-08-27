孫曉雅首次參加阿美族豐年祭 「美台關係基礎是人與人的關係」

原住民族委員會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod，邀請美國在台協會處長孫曉雅Sandra Oudkirk參與花蓮阿美族娜荳蘭部落豐年祭。孫曉雅說，「美台關係的基礎就是人對人的關係」，很高興受邀參加祭典。這也是歷任AIT處長首次參加阿美族豐年祭，為台美原住民族交流寫下全新篇章。

娜荳蘭部落是花蓮吉安鄉最大的部落，為宜昌與南昌結合而成，阿美族人口超過3千人。今天部落舉辦豐年祭，中午大家先享用原民傳統美食，下午部落勇士跳起大會舞Malalikid，孫曉雅與夷將加入一起跳舞，體驗熱情的部落文化。

孫曉雅致詞說，自己的中文不太好，「你們給我那麼熱心的花蓮」，很高興跟你們一起慶祝豐年祭，感受真正的花蓮，美台關係的基礎就是人對人的關係，有這個機會真的很特別，希望之後能再來參加，非常感謝大家。她未接受媒體採訪。

夷將‧拔路兒表示，8月初與孫曉雅在活動碰面時，特別邀請她參加花蓮的豐年祭，孫欣然答應，正好今天有空可以到花蓮，決定參與娜荳蘭部落豐年祭，這也是AIT歷任處長第一次到阿美族部落參加豐年祭，希望透過親自感受氣氛，讓孫處長有機會更了解台灣原住民的豐富文化。

另外，娜荳蘭部落長年必須借用公有停車場舉辦豐年祭，辦理期間都需向公所申請，部落希望有屬於專屬的聚會所。