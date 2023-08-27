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謝長廷稱放射性元素有益身體 洪孟楷：日本屁也比較香

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
國民黨立委洪孟楷。報系資料照片
國民黨立委洪孟楷。報系資料照片

日本將核汙水排放入海，我國駐日代表謝長廷昨發文指「微量的放射性元素反而對身體有益」，引發熱議。國民黨立委洪孟楷今怒批「日本難道連屁也比較香？」，駐日代表無法捍衛我國尊嚴感到悲哀，並三問民進黨政府如何因應、費用是否向日方提出要求及評估對台產業的影響等。

洪孟楷今發文指出，過去原能會通常是主責機關，但核廢水進到海洋，可能會造成魚、蝦、海產等不明的狀況，衛福部、農業部應主動了解，且哪一個部會在明年有相關計畫或預算編列監看追蹤嗎？他認為根本就是擺爛，且既然台灣首當其衝，是否向日方提出要求監測費用，還是遇到日方就自動矮半截？

洪孟楷說，核廢水排放入海，政府是否有超前部署提出可能會對我國產業有多大影響，包括經費、期間以及範圍，如果連台灣自己都無法推估，那怎麼還好意思說出「微量放射性對身體有益」這樣的鬼話，並質疑民進黨政府，是不是日本連屁都比較香？雖然多數國人認同日本友好，但不是無條件棄守、遇到日本就放棄對等監督。

日本 洪孟楷 核廢水 民進黨 謝長廷 原能會

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