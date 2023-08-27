政府砸1000億增資台電 藍委：選後電價還是漲

行政院拍板中央政府明年度總預算案編列1000億元增資台電，預估今年底電價不會調漲。國民黨立委謝衣鳯說，民眾已經杯水車薪，不要因為漲電價會影響選情，選後卻還是要漲。

謝衣鳯指出，去年中央政府總預算編列1500億元，提高電網韌性相關建設，今年疫後特別預算，也編列500億元，要分4年彌補台電虧損，如今明年政府中央政府總預算，又要編1000億元給台電彌補虧損，這3000億元到底夠不夠？

謝衣鳯說，台電今年1月到6月虧損超過3000億元，這樣的情況，到年底恐會愈來愈劇烈；扣掉核四帳面殘值2834億元後，即使政府挹注3000億元，台電還是破產的。尤其現在購入綠電成本愈來愈高，今年因為選前，蔡政府不漲價，但選後恐怕還是要漲。