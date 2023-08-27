侯友宜農業政見 卓冠廷：已經不只草包了

國民黨總統參選人侯友宜提出農業政見，民進黨發言人卓冠廷今天表示，侯友宜已經不只草包了，是搞不清楚狀況，國民黨政策會真的有在幫忙侯嗎？侯友宜昨日提出總統大選農業政見2.0，其中一半都是農業部已經完成的既定政策。不用等總統選完，就會實現。

卓冠廷說，侯友宜的政見，不僅僅不符合一個國家領導人的水準，連擔任地方首長的能力都令人懷疑。第一，侯友宜要調高老農津貼不低於8000元。今年立法院總質詢，立委陳素月質詢農委會時，時任主委陳吉仲承諾，明年1月按照消費者物價指數調整後，明年老農津貼就會超過8000元。為什麼侯友宜要提農業部已經在做的當政見？

卓冠廷表示，蔡英文總統執政，農民福利體系—三保一金，農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險、農民退休儲金，才終於完整建立，真正系統性地照顧農民。

卓冠廷說，侯友宜要開放農業移工補足人力缺口。勞動部今年6月已經開放農業移工員額，從6000人翻倍到1萬2000人，侯友宜連這個都不知，解決缺工不能只靠國外移工，自動化機械化更重要，過去四年農業部補助70億的農機具補助，這才能讓台灣農業往前走。

卓冠廷指出，侯友宜要銷售管道制度化，增加預警機制。銷售管道的發展，永遠都是要做更多，舉個例子，冷鏈建構，馬政府8年都沒好好做，導致台灣農漁業對中國大陸出口高度依賴。現在行政院已核定四年126億元農漁畜冷鏈計劃，漁產品冷鏈物流體系建置3座區域物流中心，提升水產品的加工冷鏈系統，計畫都在進行中。侯的政見具體要怎麼做， 完全不清楚。

卓冠廷說，侯要水利會還給農民，回歸專業治理。這一點很離譜，侯友宜口口聲聲說維護公務人員、相信公務人員，現在為了選票，好不容易改制為公家機關治理的水利會，侯友宜覺得不專業，水利會在李登輝總統時期就要改革，法案都過了，是國民黨老農派反對才撤回來。