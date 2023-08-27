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侯友宜抵張榮味家 兩人燦笑握手 朱立倫：我們先好好吃餐飯

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國民黨總統提名參選人侯友宜（前排右二）今天拜會雲林前縣長張榮味（前排右三）。記者蔡維斌／攝影
國民黨總統提名參選人侯友宜（前排右二）今天拜會雲林前縣長張榮味（前排右三）。記者蔡維斌／攝影

國民黨總統提名參選人侯友宜3度走訪雲林，前縣長張榮味7月間表示票投給郭台銘，今天是兩人首次碰面。國民黨主席朱立倫中午先到張家宅邸，侯友宜幾分鐘後隨即抵達，包括張榮味、胞妹縣長張麗善都來迎接，不過並未受訪，朱立倫僅說「我們先好好吃餐飯！」隨即進入屋內用餐。

媒體追問侯友宜「市長今天大概想要跟縣長聊什麼東西？」侯友宜僅露出笑容未說話，張榮味也招呼侯往屋內走，朱立倫則答話「我們先好好吃餐飯嗎」；媒體再問「多久沒碰面了？」朱立倫再答「我啊？上禮拜才跟縣長．．．」媒體繼續問「所以主席這是你安排的嗎？」朱立倫等人就走進屋內，沒再回應。

雲林縣長張麗善動員在虎尾鎮舉辦第1場千人造勢，預計下午2點半開始，期能拉抬侯友宜的聲勢，造勢前，侯友宜也首度拜會張榮味，包括朱立倫、張麗善、張榮味、張榮味女兒張嘉郡等人都出席，談話內容不對外公開。

侯友宜座車一抵達時，張榮味、張麗善、張嘉郡走上前，侯友宜下車第一動作就和張榮味握手，張麗善喊「市長歡迎、歡迎歡迎！」每個人都笑容滿面。有張家的人笑稱，純粹是禮貌性拜訪，大家不要多想。

國民黨總統提名參選人侯友宜（前排右二）今天拜會雲林前縣長張榮味（前排右三）。記者蔡維斌／攝影
國民黨總統提名參選人侯友宜（前排右二）今天拜會雲林前縣長張榮味（前排右三）。記者蔡維斌／攝影

張榮味 侯友宜 朱立倫

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