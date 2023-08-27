連3場新北造勢搶攻侯大本營 賴清德提升級雲林農業

副總統、民進黨總統參選人賴清德今在新北市行程滿檔，先後成立全國雲林旅外鄉親、全國不動產產業及全國獅友後援會，搶攻國民黨總統參選人侯友宜大本營。賴提將雲林升級成「農業發電生技大縣」、強化交通建設。賴也強調，現在民主跟自由受到中國威脅，盼鄉親走出來守護台灣民主、和平、繁榮。

賴清德今日在新北連趕3場後援會，上午全國雲林旅外鄉親後援會成立，由總統府秘書長林佳龍、民進黨前主席卓榮泰、國策顧問黃銘得、立委羅致政、蘇巧慧、吳琪銘、吳秉叡、林淑芬、范雲及及立委參選人謝佩芬、何博文、李坤城、林志潔、王閔生及苗博雅等人出席，現場約3000人，不少民眾搶著跟賴清德合照、握手，氣氛熱絡。

賴清德說，過去身為台南市長與雲林縣有厝邊頭尾（台語：左鄰右舍）的感情，且雲林也是布袋戲史艷文的故鄉，同時也是許多文化資產的聚集地，且人才輩出在政壇、文化社會上都有很大貢獻，像林佳龍就是雲林人，而蔡英文過去也對雲林也多有照顧，包括農業投資幾百億、前瞻建設及建設醫療中心。

賴清德認為，政府應加強對雲林建設的支持，基本原則就是均衡台灣，每個縣市應該根據特色均衡發展，不分大小，大家都貢獻一樣應得到一樣的照顧，他未來也會成立平台，專人定期跟各地方政府合作、討論、研究，地方把發展計畫提出來，中央給予支持以解決各縣市發展問題。而時代在進步農業應升級，雲林可以做農業發電生技大縣，交通建設也要做，讓台灣發展更近一步。

賴清德也提及，最近「經濟學人」評估，台灣的民主指數是全球前10名、亞洲第1名，美國「自由之家」評比台灣的自由分數更得到94分，亞洲第2名，民主自由對現在的人來說是很自然的事，就像呼吸一樣，但這是很多人一起打拚來的，不是獨裁者給予的「我們曾走過街頭對獨裁者抗議，有今天的民主自由從來不是輕鬆的」，而雲林人向來都是走在民主運動最前面。

賴清德講到激動處還破音說，台灣民主自由受到威脅，希望雲林鄉親再度站出來守護台灣主權，促進台灣的民主和平與繁榮，一定要再選贏一次，才能跟子孫說，「面對外來威脅，我們堅守這片土地的主權」。

林佳龍說，他感觸很深因為9個月前也新北奮鬥，面對各種困境臨危受命，他感謝雲林鄉親在地方大選的支持，並提到新北市很艱困，但賴清德來新北11次為他助選，而這裡也是賴的故鄉，他甘苦人出身，以奮鬥打拚的精神作則。