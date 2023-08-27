謝長廷改口稱隻字未提核污水 侯漢廷諷知「恥」怎麼寫？

駐日代表謝長廷昨天發文表示「微量的放射性元素反而對身體有益」，引起在野陣營群起砲轟，新黨市議員侯漢廷痛批到底在「公蝦小」，不過謝今天早上在臉書表示，他談的北投溫泉、玉川溫泉中的鐳的相關效果，隻字未涉及核處理水，侯漢廷再回嗆，發現風向不對才改口，「知不知道恥字怎麼寫？」

日本24日啟動福島電廠含氚核汙水排入太平洋，駐日代表謝長廷表示「微量的放射性元素反而對身體有益」，引來在野批評，國民黨台北市議員王欣儀更嗆謝從「駐日代表」變成「助日代表」，國民黨台北市大安區立委參選人更喊話謝長廷要「核廢料就放你家吧」。

面對指責聲浪，謝今天突然改口，昨天是談的北投溫泉、玉川溫泉中的鐳的相關效果，並沒有涉及核處理水，更表示，福島排放處理水問題，台灣已有超黨派共識，那就是要依科學根據和國際原子能總署認定，確定執行和監測，世界先進國家看法也一樣，只有中國因為政治因素，夥同香港澳門在抵制抗議，「很多統派的人本來就希望把台灣香港化，要求我們要跟著中國抵制抗議，並不意外。」

不過新黨市議員侯漢廷反嗆，謝長廷在這時間點發文談311、輻射及溫泉，稱不是在為日本排放核處理水護航，「不知是把人民當白癡，還是他自己腦子進了核處理水，連這點政治判斷都沒有？」質疑謝起初為護航，發現風向不對被罵翻了才狡辯卸責，完全逃避了應該為台灣爭取權益的責任，「真想問謝長廷，知不知道恥字怎麼寫？」