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日核汙水排海 藍議員協尋賴品妤：不也應喊排放個屁嗎?

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員、侯友宜競選辦公室發言人柳采葳。圖／截自柳采葳臉書
國民黨北市議員、侯友宜競選辦公室發言人柳采葳。圖／截自柳采葳臉書

駐日代表謝長廷昨天在臉書發文，指微量的放射性元素對身體有益，被解讀為替日本排放福島核廢水解圍，遭網友砲轟。國民黨台北市議員、侯友宜競選辦公室發言人柳采葳今天也點「民進黨立委賴品妤踹共，東北角漁業不會受到核廢水衝擊嗎？」

柳采葳說，⺠進黨這些一直高喊反核的委員，現在都應該對於日本排放核廢水表態。尤其賴品妤委員，核四在她選區內她喊反核，可是別忘了東北角也是漁業興盛的選區，核廢水的東北角漁業難道沒影響嗎?

柳說，賴可以為了反核四大小聲，現在怎麼突然間都靜默了?對核四她「重喊啟個屁」，那對日本排放核廢水，不是也應該去喊「排放個屁」嗎?

柳采葳說，「大家趕快來協尋賴品妤，問她對於日本排放核廢水的看法」，怎麼幫忙自己東北角的漁業，也順便問問她同不同意謝長廷說的「微量放射性元素對身體有益」！

核廢水 日本 柳采葳

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