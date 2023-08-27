影／三組總統參選人到地方有維安隨身 郭台銘暫時還沒有
目前表態參選總統有民進黨賴清德、國民黨侯友宜和民眾黨柯文哲，郭台銘仍未表態，三組參選人到地方行程，都有警官隊維安人員隨身，郭台銘沒有，柯文哲今天到台中豐原的活動，維安人員緊跟在後，地方的豐原警分局也派大批警力到場維護安全。
總統參選人到地方行程已明顯提高維安層級，賴清德的維安層級最高，侯友宜和柯文哲到地方，隨身也有警官隊維安人員。郭台銘上周到台中大雅活動，拜訪前台中市議員吳顯森時，當地大雅警分局長率員警在場，郭台銘下車時，他的隨行幕僚陪同下車，未見警官隊維安人員。
警方表示，有意參選總統人選到地方，地方警力都需大批警力戒待命，郭台銘目前未宣布參選，維安層級目前由地方警力負責。
柯文哲今天上午到豐原流星花園幸福樂活園區，為青委會營隊中80名學員上課，他下車時，維安人員立即在前後戒護，豐原警分局長劉其賢率分局多位員警到場。
柯文哲昨天參加嘉義選哲之友會成立大會，碰上停電，柯譏諷說，「台電說又是小動物搞的嗎？還是嘉義明文規定」，引起群眾笑聲，媒體今天在豐原問他昨天停電議題，柯文哲沒回應，柯文哲為學員上課一小時後離開會場，媒體一樣再提相同問題，柯文哲沒看媒體，只和身旁人聊天。
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