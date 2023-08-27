影／三組總統參選人到地方有維安隨身 郭台銘暫時還沒有

目前表態參選總統有民進黨賴清德、國民黨侯友宜和民眾黨柯文哲，郭台銘仍未表態，三組參選人到地方行程，都有警官隊維安人員隨身，郭台銘沒有，柯文哲今天到台中豐原的活動，維安人員緊跟在後，地方的豐原警分局也派大批警力到場維護安全。

總統參選人到地方行程已明顯提高維安層級，賴清德的維安層級最高，侯友宜和柯文哲到地方，隨身也有警官隊維安人員。郭台銘上周到台中大雅活動，拜訪前台中市議員吳顯森時，當地大雅警分局長率員警在場，郭台銘下車時，他的隨行幕僚陪同下車，未見警官隊維安人員。

警方表示，有意參選總統人選到地方，地方警力都需大批警力戒待命，郭台銘目前未宣布參選，維安層級目前由地方警力負責。

柯文哲今天上午到豐原流星花園幸福樂活園區，為青委會營隊中80名學員上課，他下車時，維安人員立即在前後戒護，豐原警分局長劉其賢率分局多位員警到場。