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影／三組總統參選人到地方有維安隨身 郭台銘暫時還沒有

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲今天到豐原，受到支持者歡迎，他後方有維安人員。記者游振昇／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲今天到豐原，受到支持者歡迎，他後方有維安人員。記者游振昇／攝影

目前表態參選總統有民進黨賴清德、國民黨侯友宜和民眾黨柯文哲郭台銘仍未表態，三組參選人到地方行程，都有警官隊維安人員隨身，郭台銘沒有，柯文哲今天到台中豐原的活動，維安人員緊跟在後，地方的豐原警分局也派大批警力到場維護安全。

總統參選人到地方行程已明顯提高維安層級，賴清德的維安層級最高，侯友宜和柯文哲到地方，隨身也有警官隊維安人員。郭台銘上周到台中大雅活動，拜訪前台中市議員吳顯森時，當地大雅警分局長率員警在場，郭台銘下車時，他的隨行幕僚陪同下車，未見警官隊維安人員。

警方表示，有意參選總統人選到地方，地方警力都需大批警力戒待命，郭台銘目前未宣布參選，維安層級目前由地方警力負責。

柯文哲今天上午到豐原流星花園幸福樂活園區，為青委會營隊中80名學員上課，他下車時，維安人員立即在前後戒護，豐原警分局長劉其賢率分局多位員警到場。

柯文哲昨天參加嘉義選哲之友會成立大會，碰上停電，柯譏諷說，「台電說又是小動物搞的嗎？還是嘉義明文規定」，引起群眾笑聲，媒體今天在豐原問他昨天停電議題，柯文哲沒回應，柯文哲為學員上課一小時後離開會場，媒體一樣再提相同問題，柯文哲沒看媒體，只和身旁人聊天。

民眾黨總統參選人柯文哲今天到豐原，受到支持者歡迎，他後方有維安人員（黑色背心，有耳機線）。記者游振昇／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲今天到豐原，受到支持者歡迎，他後方有維安人員（黑色背心，有耳機線）。記者游振昇／攝影

柯文哲 郭台銘 停電

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