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綠委：柯文哲死鴨子嘴硬痛罵台電 政壇心腸最黑就是他

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣民眾黨主席總統參選人柯文哲（右）出席台中選哲之友會成立。記者黃仲裕／攝影
台灣民眾黨主席總統參選人柯文哲（右）出席台中選哲之友會成立。記者黃仲裕／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲參加造勢活動，現場突然停電，民進黨立委吳思瑤今天表示，柯文哲惡意甩鍋中央，死鴨子嘴硬痛罵台電，當今政壇嘴巴最壞，心腸最黑的人，就是柯文哲，這種顛倒是非，倒果為因的政客，請大家用選票把他掃出政壇。

吳思瑤指出，民眾黨昨天在嘉義市造勢，柯文哲團隊嚴重出包，因為設備用電超載，導致現場跳電，柯文哲竟然非常惡意地甩鍋中央，死鴨子嘴硬痛罵台電，當今政壇嘴巴最壞、心腸最黑的人就是柯文哲，千錯萬錯都是別人的錯，臉不紅氣不喘地，把責任推卸他人。

吳思瑤說，由小見大，一個跳電事件可以無限上綱，大家可以想像，在柯文哲執政時期，台北市出的包，他也一再推拖，推給民進黨，這樣的人不值得肩負大任，這種顛倒是非，倒果為因的政客，請大家用選票把他掃出政壇。

柯文哲 吳思瑤 鴨子

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