全國醫事侯援會成立 侯友宜：成立癌症基金

國民黨總統參選人侯友宜今天成立全國暨北區醫事團體侯援會，由前立委蘇清泉擔任總會長，超過20個醫事公會團體及1200位醫事人員齊聚力挺。侯友宜承諾，未來將擴大健康投資，成立癌症基金，照顧民眾，改善醫療工作環境，提升健康照護支出的GDP占比，任內逐年提升到8%。

侯友宜表示，感謝所有醫事團體在疫情間站到第一線，拚生拚死守護台灣，大家才能順利度過，但他們也看到許多政府的不公不義，面對疫情完全沒有準備，缺口罩、缺快篩、缺疫苗，到底出了甚麼問題，無人能知，未來當總統絕對會一一搞清楚，讓全民知道真相。

侯友宜指出，我們雖然有高素質的醫護團隊，健保也是世界聞名，但投注健康的資源，卻越來越少，健康指數落後日本、韓國、新加坡，近日有癌友發出訴求，也是很多人的心聲，許多人都面臨因病而窮，因窮而死的窘境，這些問題政府都沒有去面對。我們應該要成立癌症基金，加速新藥給付，確保癌友能用到救命藥。

侯友宜說，台灣當前面臨嬰幼兒死亡率創新高、青少年自殺率提升、老人照護也不足狀況，當前醫護工作環境不佳，導致人力不足，影響民眾就醫權益。未來政府要做的，就是擴大健康照護投資，讓更多的高素質的醫護人員，有一個好的就業環境來照顧病人。除外也要推動預防保健醫療，包括運動、營養、心理等領域，結合科技，把全民保健觀念建立起來。

國民黨主席朱立倫表示，2024年總統大選，除了全民健康，更重要還攸關全民安全，不讓兩岸兵凶戰危、不讓下一代上戰場，是他們的共同目標。希望所有醫界朋友團結努力，讓侯友宜當選，也支持國民黨各區提名的立委參選人，讓兩岸和平，找回社會的公平正義。