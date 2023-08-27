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謝長廷說微量放射元素有益 柳采葳：跟陳吉仲鬼話兄弟組

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
駐日代表謝長廷。(本報資料照片)
駐日代表謝長廷。(本報資料照片)

駐日代表謝長廷昨天在臉書發文，指微量的放射性元素對身體有益，被解讀為替日本排放福島核廢水解圍，遭網友砲轟。國民黨議員、侯友宜競辦發言人柳采葳今天在臉書表示，當年農業部長陳吉仲也為護航萊豬，稱萊克多巴胺是飼料添加物，並比喻為豬的保健食品，「謝長廷跟陳吉仲，真的是鬼話兄弟二人組！」

柳采葳說，駐日代表謝長廷在談到日本福島第一核電廠24號排放核廢水事件，他說「微量放射性元素對身體有益」，她就請「微量放射性元素專家」的謝代表示範飲用，告訴大家什麼叫做「微量」，是一天一杯核廢水，還是一天三杯呢？

柳表示，鬼月只有一個月，但是民進黨政府的官員卻是一年12個月都在鬼話連，還記得嗎？當時民進黨強行通過萊豬的時候，現在的農業部部長陳吉仲也為了護航說，「萊克多巴胺是就是一個很簡單的產品，就是飼料的添加物；就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品」。

柳采葳提到，針對日本排放核廢水，執政黨應該拿不出態度，毫無立場，甚至還放任黨公職胡說八道，⺠進黨一向把反核當成神主牌，對於核能零容忍的⺠進黨，遇到日本就噤聲的態度，就是雙重標準。

柳表示，⺠進黨政府應該就日本排放核廢水，與日本進行談判， 並且要求參與日本監測工作，提出相關的食安檢測作為，維護我國漁權及水產食安，但現在的民進黨除了放任謝長廷之流亂說話，其他到底做了什麼？

柳提到，⺠進黨的科學證據都是有需要的才拿出來用?對於台灣發展核電，是一點風險都不能提，但對於日本排放核廢水，突然就是尊重專業，要有科學根據，這樣的雙標，過去在面對瘦肉精、核災食品輸台，⺠進黨都是一樣的態度。

日本 核廢水 萊豬

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