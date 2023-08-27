柯文哲造勢跳電開酸台電 綠委：不是科學精神像白蓮教

民眾黨總統參選人柯文哲昨天參加造勢活動，現場停電，民進黨立委王定宇今天說，柯文哲完全不查證，直接挖苦台電，結果周邊的社區與所有的鄰居都沒有跳電，原因是外接音響燈光，導致超載跳電，這個比較像白蓮教，這不是科學精神。

王定宇表示，柯文哲很喜歡講科學精神，什麼是科學，是什麼就是什麼，實事求是，民眾黨昨天在嘉義的造勢中途斷電，結果柯完全不查證，直接挖苦台電，聲稱這是台灣缺電，甚至還要扯到弊案。

王定宇指出，結果在事實查明後發現，周邊的社區與所有的鄰居，都沒有停電，只有因為造勢活動外接音響燈光，導致超載跳電，這麼簡單的事情，柯文哲可以扯東扯西，就是不根據事實。

王定宇說，柯文哲經常指控別人，數百億數千億，身邊的人都貪汙，常常都是毫無證據，甚至是數據根本錯誤，指控別人好像是天生有罪，完全不用舉證，也沒有什麼無罪推定，可是當別人指控柯文哲身邊的人涉及弊案，他就要人家拿出證據，拿出證據之後也不認帳，甚至還要說無罪推論。

王定宇表示，這個叫做雙標，柯文哲在完全沒有證據的情況下，挖苦台電，然後說是台灣缺電，甚至還要去扯幾百億的弊案，這個比較像白蓮教，這不是科學精神。