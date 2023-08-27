謝長廷稱放射物質對人體有益 朱立倫：請他多喝幾杯

駐日代表謝長廷說微量放射物質對人體有益。國民黨主席朱立倫表示，台日友誼永遠不變的，但他們也一直要求日本一定要以科學證據說服世人與周遭國家。謝長廷講這樣的話，別人還可能會以為謝是日本駐台代表，或是可能要請請謝長廷多喝幾杯，讓大家安心一些。

彰化縣議會議長謝典宣稱林鴻海創辦人郭台銘9月中旬，可能會連署參加總統大選，外界關注選在侯友宜出訪美國時間。

朱立倫指出，大家現在要喝咖啡、喝果汁、喝開水都可以，他們都用正面態度面對一切，希望大家多溝通，只要多溝通，以大局為重，小我小一點，大我大一點，就能夠成就大局。是否協助侯友宜促成咖啡會？朱立倫表示，大家都在努力，也會積極來推動。

至於各黨大選整合是否有難題，朱立倫說，最重要還是小我小一點，大我大一點，大家就是希望兩岸和平，希望能夠政黨輪替，日子過得更好，更安定，這樣的民眾心聲，就是以大局為重，如果只有自我，那就成就不了大局。