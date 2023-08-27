陪侯友宜下雲林 朱立倫：張榮味親邀餐敘

國民黨總統參選人侯友宜今天南下雲林，可能拜訪雲林縣前縣長張榮味，外界關注侯能否獲得張的支持。侯友宜表示，張榮味是地方重要人士，大家一起並肩作戰；國民黨主席朱立倫說，張榮味今天已誠摯地邀請他們到家中餐敘。

侯友宜說，張榮味是地方重要人士，他此次最主要目的，是協助雲林縣長張麗善，大家一起並肩作戰，讓雲林縣未來會更好，大家一起守護雲林的權益，帶動發展。

朱立倫表示，張榮味是老朋友，他們今天到張家餐敘，也是對方誠摯邀請。他們到雲林時，或是張榮味到台北時，雙方都會見面，最近也有保持聯繫，今天下午就是抱著愉快的心情，大家輕鬆見面。

國民黨立委謝衣鳳主張，國民黨要的應該是侯柯配，讓鴻海創辦人郭台銘擔任立法院長。侯友宜表示，尊重謝衣鳳的意見。朱立倫說，各方建議很多，都是希望大局為重，會持續來努力，並用正面態度，盼大家多溝通。不管兩人或三人一起談，都是好事。

民眾黨總統參選人柯文哲是否願意在當副手的前提下，與其他人談合作。侯友宜表示，尊重柯文哲意見。