謝長廷核汙水金句連發中市頻打臉 議會黨團抗議：哪來共識

日本24日啟動福島電廠含氚核汙水排入太平洋，駐日代表謝長廷表示「微量的放射性元素反而對身體有益」，又指對福島排汙水「台灣已有超黨派共識」。台中市議會國民黨團指出，國民黨議員在核汙水入海當天24日就公開抗議要求禁核食，「哪來超黨派共識」打臉謝長廷。

謝長廷說台灣超黨派有共識，但台中市府會除通過「禁核食」食安條例，行政院函告無效，台中市議會國民黨團24日開第一槍，要求中央禁止日本核食品進口。

市府新聞局長鄭照新說，市長盧秀燕早在中央福島食品解禁前，即緊急動用第二預備金，採購「純鍺偵測器」輻射專業儀器，守護市民健康。

鄭照新說，「對謝大使的言論，不評論。」但台中市政府會加強檢驗核食品，為市民把關。他說，「這是身為公部門服務，不可推卸的責任與義務。」

日本福島第一核電廠排放含氚核汙水入太平洋，多國抗議。駐日代表謝長廷卻以溫泉為例，他認為，微量放射性元素反而對身體有益。謝長廷今再次表示，福島核汙水排放「在台灣已有超黨派共識」。只有中國大陸夥同香港澳門抵制抗議，統派就是想把台灣香港化，才會要求抵制。

行政院去年函告台中市議會制定的食安自治條例，其中停止輸入日本核災區食品的規定，牴觸「食品安全衛生管理法」等規定，應屬無效，中市政府不服提告，後敗訴，市府已上訴。