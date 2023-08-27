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新竹棒球場比美國高中球場不如 立委批把臉丟到國外去

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
美國大聯盟場務專家7月中來台檢測新竹棒球場。本報資料照
美國大聯盟場務專家7月中來台檢測新竹棒球場。本報資料照

新竹市政府邀場務專家檢測新竹棒球場，民眾黨立委陳琬惠今天表示，整座球場從內野土壤、表土層到排水設施等處處有缺失，內野紅土標準被評為比美國高中球場還不如，是把臉丟到國外去。

陳琬惠今天發布新聞稿指出，從去年7月開始，新竹棒球場陸續被發現球場品質粗糙，甚至讓職業球員受傷，從而引發一連串的爭議。

陳琬惠表示，針對新竹棒球場所做的檢測報告，美國職棒大聯盟場務專家發現，整座球場從內野土壤、表土層到排水設施等處處有缺失，內野紅土標準被評為比美國高中球場還不如。

陳琬惠說，新竹棒球場的改建經費，從最初的3.5億元一路飆漲，最後花了納稅人整整12億元，換來如此荒腔走板的工程施作品質，傷害的不單單是球員的職業生涯，與人民的信任，更把臉丟到國外去。

陳琬惠指出，新竹棒球場的改建，是民進黨政府前瞻基礎計畫預算的重要政績，去年7月球場改建後的首場賽事，蔡英文總統親自出席，以行動背書支持，如今看來顯得格外諷刺。

陳琬惠表示，新竹棒球場還沒驗收，就能開打比賽，到底是為什麼，工程施作過程是否有人謀不臧，新竹地檢署已經在去年立案調查，應該要徹查到底，給人民一個交代。

新竹 陳琬惠 美國

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