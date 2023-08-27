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郭台銘批賴清德兩岸政策 賴競辦：做好功課再發言

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德。記者黃仲裕／攝影
民進黨總統參選人賴清德。記者黃仲裕／攝影

鴻海創辦人郭台銘昨晚在臉書貼文批評民進黨總統參選人賴清德的兩岸政策，賴清德競辦發言人陳世凱今天表示，賴清德面對兩岸與國際關係，態度始終非常明確，希望郭台銘可以做好功課再發言。

陳世凱說，賴清德對於兩岸關係的態度，一直都非常明確。除了將延續蔡英文總統四大堅持路線，也提出四大支柱行動方案，要持續與民主陣營國家站在一起，加強台海穩定和平。

陳世凱表示，賴清德也已經多次說明，願意在對等、尊嚴、互惠的前提下，與中國大陸對談交流，共同為兩岸人民的福祉努力。台灣已經是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是台灣社會目前的最大共識，所謂的務實的台獨工作者，務實是根據事實，台獨是台灣是一個主權獨立的國家，工作者是指建設國家、發展經濟、造福人民。

賴清德 台獨 郭台銘

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