謝長廷說放射元素對身體有益 侯友宜：站著說話腰不痠

日本排放核汙水議題延燒，駐日代表謝長廷在臉書表示，微量放射性元素對身體有益。國民黨總統參選人侯友宜說，站著說話的人腰都不痠，也不會痛，都沒用同理心了解台灣人對核汙水排放的擔憂。

侯友宜指出，政府官員有一分證據就說一句話，這樣是不對的，要用國際最高標準看待這件事，然後民進黨政府也應該清楚告訴民眾該麼樣面對，這是政府官員應做的事情。

行政院拍板1000億元補助台電，被質疑是否為綠能政策有誤，才導致這樣的情形出現。侯友宜說，全國都知道綠能政策錯誤，才老是砸錢補助台電，這個能源政策從以前到現在，都是錯的。

侯友宜指出，錯誤的政策比貪汙還嚴重，能源的政策應盡快調整，別總用補貼的方式。這些錢未來仍會轉嫁到全國民眾身上。