謝長廷微量放射元素有益身體 藍委：吃毒當吃補？

駐日代表謝長廷認為微量放射性元素對身體有益，國民黨立委賴士葆表示，謝長廷把自己當成助日代表，只為日本大哥哥服務。

賴士葆指出，萊豬進口的時候，農業部長陳吉仲對萊克多巴胺的神註解是說，就像人需要吃維他命一樣。這些官員為了其政治利益，把吃毒說成吃補，全然沒有人民的健康福祉把關，蔡政府到處充斥這些厚顏無恥的官，難怪六成以上民意渴望黨輪替。

國民黨立委謝衣鳯表示，一般在醫院健康檢查時，院方都會說明放射性元素對身體無害，但謝長廷怎麼會說是這些放射性元素對身體有益，這樣的邏輯，真是顛倒是非。

謝衣鳯指出，周邊國家對於這次日本排放核廢水，都提出嚴重警告，到底會影響海洋生態、漁產，海鹽到什麼程度，未來都希望日本可加強監控，將風險管制到最低，謝長廷竟未提出質疑，還在說放射性元素對身體有益，這樣的話民眾聽得下去？