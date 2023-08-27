快訊

台東今傳飯店泳池疑氯氣外洩 共11名旅客不適送醫

美博士後薪資減半回台卻卡關 新進助理教授該學會2件事

戴蘋果降噪耳機睡覺被「來電鈴聲」嚇醒失眠！內行人「2設定」直接睡翻了

幫日核廢水排放說話？謝長廷：統派就想台灣把香港化

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
我駐日代表謝長廷27日再度發文表示，福島核廢水排放在台灣已有超黨派共識，只有中國大陸夥同香港澳門在抵制抗議，認為統派就是想把台灣香港化，才會要求抵制。圖／翻攝謝長廷臉書
我駐日代表謝長廷27日再度發文表示，福島核廢水排放在台灣已有超黨派共識，只有中國大陸夥同香港澳門在抵制抗議，認為統派就是想把台灣香港化，才會要求抵制。圖／翻攝謝長廷臉書

日本福島第一核電廠排放含氚核汙水入太平洋，駐日代表謝長廷溫泉為例，他認為，微量放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉。謝長廷今天再次表示，福島核汙水排放，在台灣已有超黨派共識，只有中國大陸夥同香港澳門抵制抗議，統派就是想把台灣香港化，才會要求抵制。

謝長廷昨天臉書表示，311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，其實微量的放射性元素，反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，因為兩地溫泉都有一種特別的北投石，含有微量鐳，研究對健康有益。

謝長廷今天又發文說，福島排放處理水問題，台灣方面已經有超黨派共識，就是要依據科學根據和國際原子能總署認定，確定執行和監測，世界先進國家看法也一樣，只有中國大陸因為政治因素，夥同香港澳門抵制抗議，很多統派的人希望把台灣香港化，要求台灣跟著中國大陸抵制抗議，不意外。

謝長廷說申，他原來的言論，談的是北投溫泉、玉川溫泉中，鐳的相關效果，不涉及核處理水。幾十年前有美國教授Thomas Donnell Luckey受NASA委託，研究太空人在放射性較高的地方生活，對其健康的影響，經過十多年研究得出結論，就是低度放射線反而對健康有益，後來不少研究報告也肯定其說，這就是激活療法（Hormesis）的依據，在世界各地有健康中心，當然也有人反對、不以為然，但他沒有看過推翻其說法的正式研究。

溫泉 謝長廷 香港

延伸閱讀

日方排放核廢水惹議！謝長廷幫緩頰 在野不滿轟「公蝦小？」

日本核汙水排入海引國際不滿 謝長廷：其實微量放射性元素對身體有益

香江觀察／不隨中國大陸全面封殺日貨 香港逕行兩制

進口月餅拚限量！TWG Tea有台灣味、香港美心X郭富城

相關新聞

吳釗燮投書義大利媒體：將台灣納入聯合國架構

聯合國大會常會將於9月5日開議，義媒「蟻報」今天刊登外交部長吳釗燮投書，他向國際呼籲「將台灣納入聯合國架構」，並表示團結...

謝長廷微量放射元素有益身體 藍委：吃毒當吃補？

駐日代表謝長廷認為微量放射性元素對身體有益，國民黨立委賴士葆表示，謝長廷把自己當成助日代表，只為日本大哥哥服務。

幫日核廢水排放說話？謝長廷：統派就想台灣把香港化

日本福島第一核電廠排放含氚核汙水入太平洋，駐日代表謝長廷以溫泉為例，他認為，微量放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉、...

日排核廢水引中韓急囤鹽 台鹽：我量夠且品質優

日本福島近日排放地震核災後含氚廢水事件，引起南韓與中國大陸民眾非理性囤鹽。面對周邊國家因非理性因素，造成食鹽市場波動。台...

邱顯智控民眾黨雲林黨部涉放高利貸 吃到連骨頭也不剩

民眾黨雲林縣黨部近期染黑傳聞不斷，時代力量昨提出證據，指控民眾黨雲林黨部執行長王新堯的小弟仍持續從事暴力討債。時力立委邱...

郭崇倫會客室 EP121｜睽違三年多再訪中國大陸 睹物、憶人、思兩岸

過往每年會走訪中國大陸的郭崇倫先生，因為疫情關係已經三年多沒有造訪對岸，如今再次訪陸，行程包含成都與北京。 本集由郭崇倫先生分享實地走訪的所見所聞，包含地點、人物以及對中南海智庫的第一手觀察。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦