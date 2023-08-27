幫日核廢水排放說話？謝長廷：統派就想台灣把香港化

日本福島第一核電廠排放含氚核汙水入太平洋，駐日代表謝長廷以溫泉為例，他認為，微量放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉。謝長廷今天再次表示，福島核汙水排放，在台灣已有超黨派共識，只有中國大陸夥同香港澳門抵制抗議，統派就是想把台灣香港化，才會要求抵制。

謝長廷昨天臉書表示，311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，其實微量的放射性元素，反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，因為兩地溫泉都有一種特別的北投石，含有微量鐳，研究對健康有益。

謝長廷今天又發文說，福島排放處理水問題，台灣方面已經有超黨派共識，就是要依據科學根據和國際原子能總署認定，確定執行和監測，世界先進國家看法也一樣，只有中國大陸因為政治因素，夥同香港澳門抵制抗議，很多統派的人希望把台灣香港化，要求台灣跟著中國大陸抵制抗議，不意外。

謝長廷說申，他原來的言論，談的是北投溫泉、玉川溫泉中，鐳的相關效果，不涉及核處理水。幾十年前有美國教授Thomas Donnell Luckey受NASA委託，研究太空人在放射性較高的地方生活，對其健康的影響，經過十多年研究得出結論，就是低度放射線反而對健康有益，後來不少研究報告也肯定其說，這就是激活療法（Hormesis）的依據，在世界各地有健康中心，當然也有人反對、不以為然，但他沒有看過推翻其說法的正式研究。