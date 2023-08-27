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日排核廢水引中韓急囤鹽 台鹽：我量夠且品質優

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
日本福島排含氚廢水事件，引起南韓與中國大陸民眾非理性囤鹽。台鹽公司表示，我國產能足夠供全台民眾食用所需且品質無虞，請民眾放心。本報資料照
日本福島排含氚廢水事件，引起南韓與中國大陸民眾非理性囤鹽。台鹽公司表示，我國產能足夠供全台民眾食用所需且品質無虞，請民眾放心。本報資料照

日本福島近日排放地震核災後含氚廢水事件，引起南韓與中國大陸民眾非理性囤鹽。面對周邊國家因非理性因素，造成食鹽市場波動。台鹽公司表示，我國通霄精鹽廠產能足夠供應全台民眾食用所需，呼籲民眾不要因為人云亦云，而造成不必要的恐慌和囤鹽。

台鹽公司表示，國內食鹽市場需求每年約10萬公噸，台鹽所屬通霄精鹽廠原在國營專賣時期，就負責供應民生食用鹽的需求。其設計產能以每年10萬公噸為規劃，即便鹽品自由化後，產量降低至約7萬多噸，但仍能隨時因應市場變化，提高產能供應國內民眾所需。

台鹽公司指出，目前正值中元普度期間，是食用鹽的銷售旺季。各項鹽品庫存都在7月底前因應普度所需適度提高，目前各大通路備貨與供應與過往相較皆屬正常。

台鹽公司強調，公司負起穩定民生用鹽的責任，定期都會向經濟部回報大宗民生物資的安全庫存量，且具備緊急生產備貨能力，以因應市場需求。可以確保國內食用鹽量足夠及品質，請民眾放心。

普度 庫存 災後

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