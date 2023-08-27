嗆大聯盟扮演幫凶角色 翁達瑞連署抗議MLB介入台灣政爭

新竹市政府日前邀場務專家檢測新竹棒球場，筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮今天說，新竹市長高虹安把新竹棒球場當成政爭工具，追殺新竹市前市長林智堅，而美國職棒大聯盟扮演幫凶的角色，出借名號給新竹市政府，呼籲台灣的棒球迷加入抗議連署。

翁達瑞深夜在臉書發文表示，高虹安當選新竹市長之後，就把新竹棒球場當成政爭工具，追殺卸任市長林智堅，而在這個追殺過程當中，美國職棒大聯盟扮演幫凶的角色，引薦專家給高虹安，出借名號給新竹市政府。

翁達瑞認為，美國職棒大聯盟是運動團體，不應該介入台灣的政爭，更不應該在民進黨與民眾黨之間選邊站，自己已經收集美國職棒大聯盟介入台灣政爭的相關證據，包括新竹市政府的相關新聞稿、高虹安的臉書貼文，還有各大媒體的報導。

翁達瑞說明，這些證據都使用「大聯盟專家」或「大聯盟報告」的名詞，他會把這些證據提交美國職棒大聯盟，並且建議對方採取適當的行動，包括三個面向。第一，如果高虹安使用「大聯盟」的名號，事先都有獲得直接授權，美國職棒大聯盟有義務對台灣球迷解釋理由；如果沒有充分理由，美國職棒大聯盟應該對台灣球迷道歉。

第二，翁達瑞表示，如果高虹安使用「大聯盟」的名號，只有獲得協力廠商的間接授權，美國職棒大聯盟仍然要向台灣球迷解釋；如果協力廠商逾越契約權限，美國職棒大聯盟應該追究法律責任，並且為督導不周向台灣球迷道歉。

第三，翁達瑞認為，如果高虹安擅自使用「大聯盟」的名號，沒有取得直接或間接的授權，美國職棒大聯盟應該對台灣球迷澄清，並且追究高虹安冒用名號的法律責任。

翁達瑞表示，等到累積足夠的連署人數，他會將貼文的網路連結，連同大聯盟介入台灣政爭的相關證據，一起提交給美國職棒大聯盟總部，呼籲大家踴躍連署，大力轉傳貼文，並且邀請親友也加入連署，這是台灣棒球迷展現團結的大好機會，連署的人數越多，抗議力道就越強。