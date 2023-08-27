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日方排放核廢水惹議！謝長廷幫緩頰 在野不滿轟「公蝦小？」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
日本政府24日正式啟動福島電廠核廢水排海作業，引發中國不滿，甚至禁日本水產進口，但我國駐日代表謝長廷卻出面幫日方緩頰，引來在野陣營砲轟。（美聯社）
日本政府24日正式啟動福島電廠核廢水排海作業，引發中國不滿，甚至禁日本水產進口，但我國駐日代表謝長廷卻出面幫日方緩頰，引來在野陣營砲轟。（美聯社）

日本政府24日正式啟動福島電廠核廢水排海作業，引發中國大陸強烈不滿表示譴責，甚至全面禁日本水產進口，我國駐日代表謝長廷昨緩頰稱「微量的放射性元素反而對身體有益」，引發在野不滿，新黨市議員侯漢廷直言謝到底在「公蝦小？」國民黨市議員曾獻瑩也批，「卑躬屈膝到這樣...丟臉了」。

侯漢廷指出，日本排放核事故處理水，謝長廷竟稱微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉，他痛批，「核處理水跟溫泉能比嗎？謝長廷怎麼不親自去泡核處理水？還是謝長廷腦袋都是核處理水，才會如此健康？」

侯漢廷說，經過科學處理核事故處理水的確可以符合食用水的標準，技術上可行。然關鍵是，「日方有無經過國際原子能總署的查驗？執行過程有無瑕疵？有無多方聯合監管？」

侯漢廷質疑，執政的民進黨，有無要求派核能專家查看，處理水程序一切完備？有無對此與日方展開談判，要求交換經貿或其他利益？「民進黨全盤投降，甚至助日代表還鬼扯溫泉護航，這才是令人憤怒之處！」。

曾獻瑩指出，大陸為表達抗議，全面禁止日本水產，台灣不抗議就算了，要加強檢驗保障國人健康，但實在是沒有必要在這個時機點再作這樣表達，謝長廷的說法讓他大開眼界，「卑躬屈膝到這樣...丟臉了」。

謝長廷 日本 侯漢廷

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